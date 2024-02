Nagyszabású táncverseny helyszíne volt szombaton a szolnoki Agóra, délelőttől egészen estig szinte minden percben a táncparketten állt egy-egy páros. A gyerekektől a senior kategóriában induló táncosokig a versenyzők rangos versenyen mutatták meg felkészültségüket.

– A mostani verseny több szempontból is különlegességnek számít. Egyrészt azért, mert a hasonló programoknak általában sportcsarnokok adnak helyszínt, mi pedig most az Agórában rendeztük meg a versenyt. A színháztermet alaposan átrendeztük, de úgy tűnik a parkett kialakítása megfelelő a táncosoknak és a közönség is elégedett – hangsúlyozta Püspöki Dávid főszervező.