Sikeres volt az Oros Alex bécsi műtétjével kapcsolatos országos összefogás. Oros Kálmán és Igriczi Zsanett második gyermeke 2023. május 18-án látta meg a napvilágot, majd kiderült, születési sérülés következtében az idegek kiszakadtak, emiatt egész jobb karja lebénult. A kisfiút otthonában kerestük fel.

– Kisebb-nagyobb betegségeken túl vagyunk, április 11-én lesz az első nagy kontrollvizsgálat. Akkor válik el, hogy a transzplantáció hogyan épült be, mivel mind az öt ideggyökcsoport érintett volt, idő kell, hogy regenerálódjanak, összeforrjanak az idegsejtek – sorolja Zsanett, miközben Alex édesanyja segítségével pillanatok alatt körbeforog a franciaágyon.

Alex a műtét óta már segítséggel könyökölni is tud. A képen szüleivel és testvérével, Kalmicával

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Már látszódik, ahogy az izom dolgozik a felkarjában, illetve a hüvelykujját már minimálisan mozgatja, segítséggel már tud könyökölni, kis ideig megtartja magát, ami biztató. Elkezdődött a rehabilitációja, járunk vele Debrecenbe, Karcagra, hozzánk is jön gyógytornász, Túrkevére pedig vízi rehabilitációra visszük. Amikor december végén kibonthattuk a lekötözöttségéből, minden izma le volt gyengülve a többhetes mozdulatlanságtól, most vissza kell erősítenünk.

Egy kis időre megszakítjuk a beszélgetést, amikor az édesapa és a bátyus, Kalmica hazaérkezik a bölcsiből.

– Alex a műtétre 6,5 kilogrammal ment ki, most kilenc hónaposan 7,5 kiló – folytatta azután az édesanya. – Fájdalomcsillapítót a műtétet követő hajnalban és a hazaútra kapott, azóta nem volt rá szüksége.

A napi 5-6 torna néha megterhelő számára, el is sírják magukat a szülők, amikor kis hősük nem látja, de a rengeteg torna már eredményeket is hozott. Persze azt is tudják a szülők, hogy még évek telnek el a végső sikerig.

– Alex is boldog, látszik rajta, hogy már nincs korlátozva a mozgásában, ahogy addig, s ez ad nekünk boldogságot, erőt – veszi át a szót Kálmán, az édesapa, aki családi összefogással rehabilitációs szobát alakít ki kisfiának, ahová már pár fejlesztőeszközt is vásároltak, de szívesen fogadnak még.

– A doktor úr azt mondta, a kisfiam szervezete hároméves koráig kidobhatja a beültetést, annak ellenére, hogy sajátja az idegszál. Mi azonban bizakodóak vagyunk – szögezi le Zsanett.