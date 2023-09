– Nagyon szeretek segíteni, és nem csak év végén, karácsony táján. A Pacidoki Alapítványnál lovas terápiával is foglalkoztam – mondta Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes és háromszoros Európa-bajnok magyar cselgáncsozó, a férfiválogatott szövetségi kapitánya. Sokan nem tudják, hogy én is tízgyermekes családba születtem, így pontosan tudom, mit jelent egy-egy segítő kéz.

Kabát Péter egykori válogatott labdarúgó is első szóra elfogadta a felkérést.

– Én mindig is azt vallottam, ha megtehetjük, akkor kutya kötelességünk segíteni. Amikor idefelé tartottunk, arról beszélgettünk, hogy miként fogadnak majd. Nagyon örülünk, hogy tudunk segíteni, reméljük, hogy a kicsi jobban lesz, és sikerül a műtét. Nagyon drukkolunk nekik!

Badalik Szabolcs hetvennyolcszoros strandlabdarúgó-válogatottal a család másik gyermeke, a kétéves Kálmánka hamar megtalálta a közös hangot, együtt játszottak az ágyon, miközben beszélgettünk.

– Igazából azért tartom fontosnak, hogy segítsek, mert mindazt a jót, amit a sorstól kaptam, vissza szeretném adni. Most is az első szóra igent mondtam, és örömmel jöttem. Imádom a gyerekeket, nagyon gyorsan meg is találom velük a hangot, élmény most itt lenni. Bízom abban, hogy a kezdeményezés eléri a célját, és összefogással újabb kisgyermeknek tudunk segíteni.

A család továbbra is várja az adományokat az MHB Banknál, Igriczi Zsanett néven vezetett számlára: IBAN szám: HU 32, számlaszám: 53300689-18812583-000000000.