A tavasz beköszöntével ideje elővenni a metszőollót, hiszen számtalan metszenivaló akad kertünkben. A tiszafüredi Gyöngy Ferenc erdőmérnök és kertész arra hívta fel a figyelmünket, hogy még virágzás előtt érdemes a legtöbb gyümölcsfa metszését elvégezni.

Gyöngy Ferenc arra sarkallja a kerttulajdonosokat, hogy még virágzás előtt metsszék meg a gyümölcsfákat

Fotó: Nagy Balázs

A metszés történhet a fák nyugalmi időszakában, lombtalan állapotban vagy a vegetációs időszakban, nyáron. Ezen belül is különböző időpontokat választhatunk, ami aztán hatással van a gyümölcsfák további növekedésére, élettevékenységeire. Gyöngy Ferenc tapasztalt kertészként beavat bennünket a legegyszerűbb praktikákba, mely segíti a fák fejlődését.

– A legegyszerűbb, ha úgy metsszük a fáinkat, hogy a madár is át tudjon repülni az ágak közt – magyarázta lapunknak Gyöngy Ferenc. – Ha beáll az ember egy gyümölcsfa közepére, onnan egészen jól láthatók a fa méretei és állapota. Talán innen a legkönnyebb megvizsgálni, hogy mely ágakat érdemes levágni. Nem is kell nagyon jobbra-balra nézelődni, hiszen ami azonnal szemet szúr, érdemes levágni. Arra is figyelni kell, hogyha nagyon befelé nő egy ág, könnyen akadályozhatja a permetezést. Továbbá ha nem kap elég fényt a fa törzse és ágai, az könnyen gombásodáshoz vezethet.

Akár ősszel, akár tavasszal telepítjük az oltványokat, ne nyúljunk hozzájuk addig, míg tavasszal a nedvkeringés meg nem kezdődik szöveteikben, és a rügyek duzzadni nem kezdenek. A koronaalakító metszés első lépéseit ekkor végezzük el. Ez általában a március közepe és április közepe közötti időszakra esik.

A zöldmunkák módja és erőssége függ az adott fajtól és a kialakítandó faalaktól. A korona kialakításának éveiben általában szükség van lombtalan állapotban végzett fás metszésre is, de ezt semmiképpen ne télen végezzük, hanem tavasszal, közvetlenül a rügyfakadás előtt.

– A hajtás végén található a termőrügy, amelyeket mindenképp meg kell hagynunk – folytatta tovább a szakértő.

– Azonban vannak olyan helyzetek, amikor az ágak annyira összenőttek, hogy a lombkorona tetejéről már nem kap elég fényt, így azokat is érdemes időnként megmetszeni.

Fontos kiemelni azt is, hogy a tavaszi lemosó permetezést előzze meg a metszés, így a takarításra szánt permetlé is segít egy kicsit a vágási sebek kezelésében. Továbbá arra is érdemes figyelni, hogy a kórokozók elleni védekezés miatt először keressük meg a letörött, lehasadt, sérült vesszőket, gallyakat, s azokat az egészséges résznél távolítsuk el. Az eltávolítás szó szerint értendő, nem elég a vesszőkről leszedni azokat, s ledobni a földre. Össze kell gyűjteni a gyümölcsmaradványokat, majd el kell szállítani a kertből vagy elásni, s földdel betakarni.