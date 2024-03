Megkezdődtek a számítógép és okostelefon használatának fogásait oktató foglalkozások Tiszasülyön. A könyvtár „Fel a netre!” ingyenes tanfolyamán elsősorban az idősebb korosztálynak tanítják meg a digitális eszközök használatát, hiszen ez az a generáció, mely még nem olyan korban nőtt fel, ahol modern technikai eszközök vették körül őket, így sokan, ha rendelkeznek is okostelefonnal vagy van otthon számítógépük, nem járatosak kellően ezek kezelésében, így sokszor inkább kerülik a használatukat. Ez adta az ötletet e programhoz.

A laptop használatával ismerkednek a tiszasülyi tanfolyam résztvevői

Forrás: Beküldött fotó

Balaton Mária könyvtárvezetőtől megtudtuk, a Verseghy Ferenc Könyvtár öt laptopot biztosított számukra a tanfolyamhoz, ami kevés, így az érintettek két csoportban, délelőtti és délutáni foglalkozásokon ismerkednek a számítógép használatával.

A könyvtárvezető elmondta, azt kérték a résztvevőktől, hogy vigyék be az oktatásra saját digitális eszközüket is, ami legtöbbjük esetén az okostelefont jelenti. Így az általános tudnivalók ismertetését követően mindenkivel külön is foglalkoznak, így személyre szabottan tudják átadni az adott készülék használatával kapcsolatos tudnivalókat, bemutatva, hogyan kell az adott eszközzel végrehajtani egy-egy műveletet, például fotókat átmásolni vagy küldeni.