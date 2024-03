A Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) gondoskodik arról, hogy az általa kezelt vízterületeken idén is minél több fogni való várja a horgászokat.

Megérkeztek a pontyok az Ártéri horgásztóhoz

Fotó: Nagy Balázs

Ecsegfalvi tógazdaságában a szövetség is nevel halakat, ezek tavaszi lehalászását is megkezdték már. A kifogott uszonyosokat tartályokban szállítják el végső élőhelyükre – így volt ez szombat délelőtt a szolnoki Ártéri horgásztónál is.

Két tartálynyi ponty érkezett

Szombat délelőtt a szolnoki Ártéri horgásztóhoz is érkezett két tartálynyi, azaz kétszer 250 kilogramm háromnyaras, fogható méretű ponty. A halak vízbe engedése ezúttal is látványos volt: a járműveken lévő tartályokból a potykák csapkodva, ficánkolva „csúszdáztak” bele a tóba Molnár Sándor és Szabó Ervin segédletével. A jelenetet érdeklődve figyelte néhány horgász is.