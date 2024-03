A sikeres első verseny után hagyományteremtő szándékkal rendezte meg ismét az Amatőr Rapid Sakkversenyt a Szolnoki Sakkegyesület március 9-én, szombaton. A megméretésnek ezúttal is az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ adott otthont, ahol a földszinti és az emeleti teremben is vívták a csatákat a fekete-fehér táblákon. Délelőtt is délután is zajlottak a fordulók.

Nagy harcokat vívtak a sakktáblákon a versenyzők

Fotó: Kiss János

Hetvennyolcan küzdöttek korcsoportokra bontva, a 15 év feletti lekülönbözőbb életkorúak mellett a 10 év alatti kisiskolások és nagyobbacska gyerekek is megmérették magukat. A kategóriák első három helyezettjei serlegeket és okleveleket kaptak.