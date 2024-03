– Hódi Attila, a Borsodi Huszár Egyesület hagyományőrző őrmestere kérek engedély Tiszafüred város március 15-ei ünnepségének megkezdésére! – szólt a fenti őrmester, talpig huszárruhában, a tiszafüredi Lipcsey Kúriánál megjelent több száz ünneplő előtt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mondott beszédet csütörtökön, Tiszafüreden, a város március 15-ei megemlékezésén

Fotó: Nagy Balázs

– Az engedélyt megadom! – így a válasz Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől.

Merthogy a külügyminiszter is a vendége volt a Tisza-tavi város ez évi, csütörtökön megrendezett március 15-ei megemlékezésének. És meg kell hagyni, a fürediek megadták a módját az ünnepségnek. Már jóval a miniszter érkezése előtt korhű ruhában gyakorlatoztak a hagyományőrzők a helyszínül kijelölt Kiss Pál Múzeumnál, már akkor fel-fel csendült a Kossuth induló és a megemlékezésre készülő kórus dala, piros-fehér-zöldbe öltözött a környék.

Ez persze nem véletlen, hiszen Tiszafüred fontos szereplője volt a az 1848-49-es szabadságharcnak, amelyre a külügyminiszter – már hivatalos ünnepi beszédében – nem is felejtkezett el emlékeztetni.

Mint Szijjártó Péter mondta, több száz tiszafüredi honvéd kelt a magyar szabadság védelmére, nem is beszélve azokról az iparosokról, akik a híres tiszafüredi nyergeket készítették. Emlékeztetett, a város stratégiai jelentőségű volt, hiszen a magyar sereg parancsnokságnak adott otthont, majd egy ideig vármegyeszékhely volt.

Akik Tiszafüred utcáin járnak, Kossuth Lajos lábnyomaiba lépnek, akinek többször is szállást adott a város

– fogalmazott a miniszter.

A tárcavezető arról szólt, 1848 gondolata erős volt akkor is, és 176 esztendő távlatából ma is ugyanazok a kívánságaink: legyen béke, szabadság, egyetértés.

– Legyen végre béke a szomszédunkban a háború helyett. Ma kevesen beszélnek a békéről, de mi itt élünk a pusztító háború szomszédságában, így tisztában vagyunk a következményekkel. Az emberi életeket csak tűzszünettel és békével lehet megmenteni – fejtette ki Szijjártó Péter. Hozzátette, a két éve zajló háborúban a magyar kormány mindvégig a béke mellett állt, megóvták Magyarország biztonságát, és megtettek mindent, ami a háború terjedéséhez vezetett volna, akár Washingtonból, akár Brüsszelből érkezett nyomásgyakorlás ennek ellenkezőjére. Emlékeztetett, így volt ez a migráció kapcsán is.

Csak mi, magyarok dönthetünk a magyar nemzet jövőjéről. Mi a saját erőből akarjuk fenntartani nemzetünket, ezért a családokat támogatjuk, hiszen a gyerekek jelentik a jövőt, értük dolgozunk

– jelentette ki.

Mint mondta, ez ma sokaknak nem tetszik, mint ahogy sokaknak nem tetszettek a ’48-as pesti ifjúság gondolatai sem. De a magyar nemzet ma is kiáll szabadságáért, igazáért, harcol a nemzeti függetlenségért. Mivel – a miniszter szava szerint – a szabadság azt jelenti, hogy a sorsunkról mi magunk dönthetünk.

– Büszkék vagyunk rá, hogy ebben olyan elődeink voltak, mint a ’48-asok – tette hozzá Szijjártó Péter.

Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere köszöntőjében azt mondta, a város ma is élénken őrzi a szabadságharc korát. Hozzátette, Tiszafüred nem csak akkor, de most is fontos szerepet tölt be a térségben. A település dinamikusan fejlődik, 2014 óta 15 milliárd forintnyi fejlesztés érkezett Tiszafüredre, ennek nyomán egy megújuló, megszépülő városban élhetnek.