Európa legjobb biliárd versenyzői mérték össze tudásukat Törökország fővárosában Ankarában március 4-9 között. Az első ilyen megméretést 1947-ben rendezték Párizsban, az idei év jubileumi, ötvenedik Biliárd Artistic Európa bajnokság volt. 8 országból 24 játékosa kerülhetett be a meghívottak közé országos bajnokként, vagy a nemzetközi ranglistáról, amelynek a tiszaföldvári versenyző, többszörös magyar bajnok Tóth László is tagja volt. Sajnos az előző évekhez képest a csoportkörökön most nem sikerült túljutni, az osztrák bajnok Dahlke ellen és a francia bajnok Hammen ellen nem sokon múlott a meccsgyőzelem.

A tiszaföldvári Tóth László ismét magára ölthette a címeres mellényét

Forrás: Beküldött fotó

Az idei mezőny rendkívül erősnek bizonyult, az indulók között három világbajnok is szerepelt, sőt a verseny végén a sportág új Európa bajnokot avatott a török Baris Cin személyében.

– Idén 22 éve képviselem Magyarországot nemzetközi versenyeken, ez volt pályafutásom kilencedik Európa bajnoksága. Boldog vagyok, hogy megvalósulhatott ez a részvétel, és szeretett hazám címeres mellényét újra büszkén viselhettem – mondta a verseny után Tóth László. Hozzátette: mindig hatalmas élmény a világ legjobbjaival találkozni, nézni a játékukat, és ellenük játszani!

– Bár tavaly szeptember óta váratlan magánéleti problémák miatt körülbelül 80 százalékkal kevesebb időt tudtam készülni, gyakorolni mint amennyit kellene, de ennek ellenére alacsonyabb edzettségi szinttel is megpróbáltam felvenni a versenyt a legjobbakkal – utalt a felkészülés nehézségeire.