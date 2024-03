Sárai Kitti, a Cibaki Hírek Online korábbi újságírója pont erre a kérdésre kereste a választ. Ahogy arról korábban beszámoltunk, kutatásai során személyes levelekre bukkant, melyek szerint Weressék nem az 1912-ben elsüllyedt Titanicon utaztak. Mindössze úgy váltak egy nagy katasztrófa túlélőivé, hogy a ‘30-as években egy Monte Cervantes nevű hajón utaztak, amely végül a The Titanic of the South becenevet kapta. Ez az óceánjáró sziklának ütközött. Noha ez a Titanic balesetének helyszínétől távol történt, a hasonlóság így is nagy volt a két esemény között.

Bár néhány évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy a síremléket senki sem gondozza, ma egészen más kép tárul a látogatók szeme elé a szolnoki temetőben. Rendezett környezet fogadja mindazokat, akik egy főhajtásra megállnak a cibaki házaspár végső nyughelyénél.