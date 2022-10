– Nagyon kevés írásos nyoma maradt az esetnek. Az már a kutatás elején biztos volt, hogy Weress Zoltán és felesége, Baghy Irma 1952 tavaszán költöztek Budapestről Cibakházára. Az is kiderült róluk, hogy szerettek utazni, ám egyre több forrás kételkedett abban, hogy valóban a Titanic utasai lettek volna. A hivatalos utaslistán ugyanis nem szerepeltek – foglalta össze a kutatás elején begyűjtött információkat Sárai Kitti, a Cibaki Hírek Online újságírója.

Szeretett volna tehát utánajárni, mi az igazság, így a házaspár otthonának vélt „Titanic házra” keresztelt ingatlan tulajdonjogával kezdte.

– Az egyik néhai tulajdonos lányát személyesen kerestem fel. Elmesélte, hogy nézett ki a ház. Ő arról is tudott, hogy Weressék ott éltek, de emlékei szerint csak az egyik szobában laktak. Vélhetően nem voltak tulajdonosok, ezért nem került fel a nevük a földhivatali dokumentumokra. A hölgy adásvételi szerződéseket vett elő, megmutatta a kiszedett ajtót és kerítéslécet, amit azóta is emlékként őriz – összegezte az első lépések utáni információkat.

Kitti felkutatta a házaspár szolnoki sírját is. Mivel gondozatlannak tűnt, úgy vélte, már nem élnek vagy nagyon idősek a rokonok, leszármazottak. Ekkor megakadni látszott a nyomozás, ám az eredményeket összegző cikk felkerült Cibakháza honlapjára, s ekkor fordulatot vett a különleges nyomozás.

– Egy olvasónk jelentkezett, hogy levelek és dokumentumok bizonyítják: Weressék nem az 1912-ben elsüllyedt Titanicon utaztak. Átnéztem a leveleket, tüzetesen megvizsgáltam az évszámokat. Weress Zoltán nagyon sok levelet írt, az egyik barátjának jegyezte le a történetet, miszerint egy hajón – talán a Monte Cervantesen– utazhattak a ‘30-as években, ami nekiütközött egy sziklának. Utánanéztem a hajónak, melynek a beceneve The Titanic of the South volt, valószínűleg így köthették össze a két történetet, így vált a cibaki házaspár a nagy katasztrófa túlélőjévé – számolt be az eredményekről Kitti.

A történet tehát több szálon indult, apró lépésekkel lehetett a kirakós darabjait összeilleszteni.

Nagyon izgatott voltam a munka során, mindig örültem, amikor egy lépéssel előrébb tudtunk jutni. Némi kétely azért még maradt bennem, de az már biztos, hogy nem az 1912-ben elsüllyedt Titanic utasai voltak Weressék

– szögezte le.