Azariah új klipjében egy mezőtúri lány tette esztétikussá a szocializmust

Bombaként robbant be Azahriah legújabb dala, a Cipoe. A közelmúltban debütált dalhoz klip is készült, amelyben egy tehetséges mezőtúri divattervező, Kovács Anna Bíborka is közreműködött ruhakollekciójával.

Kovács Anna Bíborka tervekkel és öletekkel tekint a jövő felé Forrás: Beküldött fotó

Kovács Anna Bíborka bár nem egy rajongó típus, Azahriah-t tehetséges előadónak tartja és a népszerű előadó stílusa is közel áll a szívéhez. A mezőtúri származású fiatal tervező ezért is tartja különleges dolognak, hogy kollekciójával „szerepel" az énekes új dalának klipjében. A klip stylistja tematikába illőnek találta a mezőtúri lány kollekcióját

Forrás: Beküldött fotó Felfigyelt a kollekciójára a klip stylistja Szakmám elengedhetetlen része a kapcsolatépítés, erre nagy figyelmet fordítok. Ismerkedem, részt veszek pályázatokon és szakmai eseményeken is egyaránt. Az Azahriah-klip stylistjét is ismertem már korábbról, ő látta a kollekciómat és elmondása szerint tökéletesen tematikába illőnek találta azt – árulta el Anna, hogyan lett részese a klipnek. – A ruhák tehát tulajdonképpen nem erre a klipre készültek, hanem saját koncepcióm szerint megálmodott kollekcióm darabjai. Az összeállításomat a vidéki emlékeim és a kelet európai esztétika inspirálták. Egyébként ezen a vonalon haladva szeretném majd a márkámat is felépíteni a jövőben – szólt a klipben látható ruhákról a 23 éves tervező, aki, mint elárulta, a forgatáson is részt vett. A ruhákon visszaköszön a kelet európai esztétika

Forrás: Beküldött fotó – A forgatás két napján én is ott voltam. Rengeteg tehetséges emberrel ismerkedhettem meg, akikkel azonnal meg is találtam a közös hangot. Fantasztikus élmény volt, hogy olyan emberekkel lehettem együtt, akik hasonló világnézettel rendelkeznek, ugyanazokat a dolgokat tartják értékesnek, mint én és csapatban gondolkoznak. Mindenkit ki lehetne emelni, de szeretném külön említeni a klip rendezőit, Vitó Zsombort és Sas Márkot, valamint Bagi Bertát, a fő stylistot, grafikatervezőt. Bízom benne, hogy lesz még hasonló együttműködés a stábbal – mesélte elégedettséggel és reményekkel telve Anna Bíborka. Amikor a szakma választja emberét A fiatal lány a különleges felkérés mellett is nagyon sokat dolgozik és rengeteget tanult, hogy idáig eljusson, és majd még tovább haladjon. – Tanulmányaimat a mezőtúri Rákóczi Ferenc Általános Iskolában kezdtem, művészi alapjaim is innen származnak. Szakkörre jártam, rengeteg pályázaton vettem részt, ami sokat segített a későbbiekhez. Szülővárosomban a tanáraim kifejezetten kedvesek voltak, de az osztályba való beilleszkedéssel sem volt gondom soha – idézte fel a mezőtúri emlékeit a fiatal divattervező. – Ez középiskolában sem volt másképp. Életem egyik legszebb időszakát éltem meg a békéscsabai Szentgyörgyi Albert szakgimnáziumban. Akkoriban két vonalon tudtam elképzelni magam. Az egyik a szociális munka, a másik pedig a művészet. Nem volt könnyű döntés – mondta mosolyogva Anna, aki szerint a művészetoktatási középiskolák nagyon stabil alapot tudnak biztosítani azoknak, akik valóban alkotással szeretnének foglalkozni. – A grafika és a divattervezés között választhattam. Egyértelmű volt, hogy az utóbbit akarom, bár akkoriban még azt sem sejtettem, hogy mi az én stílusom vagy, hogy tulajdonképpen mit is jelent az, hogy divat. Inkább a szakma választott engem mint én azt – magyarázta. Szülővárosa a mai napig inspirálja Anna Bíborka érettségi után a Mod’Art International Hungary képzésén tanult tovább, ott szerezte meg a diplomáját. Ahogy mondta, az egy gyönyörű, de egyben kegyetlenül nehéz három év volt. Úgy érzem, nem tudnám még egyszer végigcsinálni, de az biztos, hogy szakmán belül ez az iskola legszínvonalasabb. Nagyon erősen gyakorlat orientált volt a képzés. Többek között nyári szakmai gyakorlatokon is részt kellett vennünk. Egyik évben egy budapesti cégnél töltöttem az óráimat, de a Mezőtúri Siluett Ruhaipar Rt. is nagyban segítette gyarapítani tapasztalataimat – mesélte a divattervező, utalva arra, hogy szülővárosa a munkájában is jelen van. – Ha az időmbe belefér, gyakran hazajárok, oda húz a szívem, ami nem véletlen, hisz a kollekcióm is ebből a vidéki világból született meg – tette hozzá Anna, aki jövőjéről és terveiről is mesélt: Ötletből nincs hiány, időből azonban sosincs elég. A mostani kliphez hasonló munkákat szeretnék még, illetve a későbbiekben hangsúlyosabban szeretnék foglalkozni a márkaépítéssel is. És nem zárkózom el az élet semmilyen szegmensétől sem – tette hozzá kicsit sejtelmesen.

