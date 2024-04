A napelemek telepítésével befejeződött a Bacsó Béla úton található Biztos Kezdet Gyerekház épületének energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson.

A Biztos Kezdet Gyerekház Bacsó Béla úti épülete kívül-belül megújult, a tetőre napelemet is telepítettek

Fotó: Mészáros János

A munkálatok során hőszigetelték a homlokzatot és a tetőfödémet, kicserélték a nyílászárókat, valamint a fűtési rendszer is megújult. A fejlesztés egy több mint 155 millió forintos pályázat része volt, melyből korszerűsítették a Kossuth Lajos úti tagóvoda energetikai rendszerét is, emellett az EGYMI, vagyis az Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet épületére is napelem került.