Több mint hétszáz gyorshajtót mértek be az elmúlt héten a jászkunsági rendőrök.

Forrás: szoljon.hu

Balhé a parton: minősíthetetlen stílusban zavarták el a pecások a munkásokat az Alcsi Holt-Tiszánál. Füvet akartak nyírni az illetékesek Szolnokon, az Alcsi Holt-Tiszai II. versenypályánál, ám az épp ott lévő horgászok nemes egyszerűséggel elzavarták a kaszálókat.

Százmilliókkal segítik az önkéntes tűzoltó egyesületeket, a Jászkunságba is juthat a pénzből. Idén is 700 millió forint jut az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatására. Május közepéig pályázhatnak a jászkunsági szervezetek is.

Óvodájukat virágosították a kertvárosi gyerekek Szolnokon. Virágokat ültettek a szolnoki Kertvárosi Óvoda apróságai. A kétszáz tő egynyári virágot az egyik szolnoki bevásárlóközpont ajánlotta fel és a Szolnok Városért Egyesület jóvoltából kerültek az intézménybe.

Stratégiailag fontos külterületi utak újultak meg Jászboldogházán. A három helyszínen megvalósult több mint 150 milliós útfejlesztést szerdán adták át.

Különleges eszközzel mutatták be a szolnoki tűzoltók, hogyan oltanak el egy lakástüzet. A katasztrófavédelem is várta az érdeklődőket a közelmúltbeli Utazás Kiállításon Szolnokon. Kulisszatitkokba is bevezették az érdeklődőket szakemberek.

Nagy hiba volt beengedni: ezzel az indokkal kopogott be áldozata jászkunsági otthonába a pénzéhes nő. Először vizet kért, majd pénzt követelt egy 77 éves, mozgásában korlátozott idős embertől egy 28 éves nő.

Robotokkal ismerkedtek és más szakmákat is kipróbáltak a szolnoki tanulók.