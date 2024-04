– A térség turisztikai szereplői példát mutatnak – emelte ki az ügyvezető igazgató.

Díszvendégként Reutlingen és Veszprém mutatkozhat be a rendezvényen. A Reutlingent képviselő Tina Reimann osztályvezető köszöntötte a résztvevőket, majd kitért a városuk és Szolnok kapcsolatának múltjára. A diákcsere-program mellett a művészeti kapcsolatokat is erősítették, a Szolnoki Művésztelepen dolgozik a következő hónapokban egy reutlingeni alkotó, később pedig a vármegyeszékhely is képviselheti magát Németországban.

– Standunknál olyan csomagot ajándékozunk az érdeklődőknek, amelyben virágmagok vannak, ez a növény lesz az emlék Reutlingenből – hangsúlyozta Tina Reimann.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere köszöntőjében kifejtette, nagyszerű esztendő áll mögöttük, nemzetközi zsűri előtt kellett megfelelni, mielőtt elnyerték volna az Európa Kulturális Fővárosa címet.

– A mi pályázatunk kulcsa, ami Szolnokon is tetten érhető: a közös gondolkodás, a térségi szemlélettel megfogalmazott jövőkép. Az álmokat foglaltuk össze, amivel a helyi közösséget erősítettük. Jó megtapasztalni a jászkunsági összefogást – tekintett körbe a településvezető, aki szólt a városuk és környezetük természeti és kulturális értékeiről is.

Galó Anita, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnöki titkárságvezetője hozzátette, nagy dolog, hogy az ország egyetlen vidéki utazási kiállításán lehetünk jelen.

– Fontos, hogy Szolnok vezetése a turizmus és annak fejlesztése mellé állt. A Jászkunságban és a Tisza-tónál példaértékű az együttműködés. A vármegye több mint 600 ezres vendégéjszakával számolhat. A fejlődés kulcsa a közös munka minősége, ami számokkal is mérhető – foglalta össze gondolatait Galó Anita.

Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere elmondta, a vármegyeszékhely jövőre a 950. születésnapját ünnepli. Ezt méltó módon szeretnék megünnepelni, s ennek az előkészületei már zajlanak. Röviden a vár és védőinek történetét is felelevenítette.

– Ebben a városban a turizmus és idegenforgalom még gyerekcipőben jár, még dolgozni kell azon, hogy erősödjön. A lehetőségeink adottak: a Tisza, a Zagyva, a természeti környezet, a honvédség, a repülés, a vasút, a rendezvények és programok, emellett az alattunk lévő termálvíz is – sorolta az előnyünkre fordítható adottságokat.

Egy sárkányhajóval is megismerkedhetnek az érdeklődők

Mindkét napon ismeretterjesztő foglalkozásokat tartanak az Agórában, a Hild téren túraeszközöket mutatnak be, illetve egy sárkányhajóval is megismerkedhetnek az érdeklődők. A program szerint a helyi és környékbeli néptáncosok, egyéb egyesületek és művészeti iskolák mutatkoznak be szombaton.