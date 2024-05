Egy azonban biztos: a repülőgép szimulátor óriási sikert aratott és azok is jól szórakoztak, akik szirénázó tűzoltó autón vonultak.

Apropó, tűzoltóautók! A gyereknap alkalmából ezúttal is kinyitott néhány tűzoltó parancsnokság. Ahogy Rákóczifalván, úgy Szolnokon is be lehetett lesni a lánglovagok „munkahelyére". Volt nagy érdeklődés a szolnoki parancsnokságnál, sorra érkeztek a családok, akik játékos keretek között szerezhettek információkat a katasztrófavédelem tevékenységéről, a tűzoltók hétköznapjairól.

A legvonzóbb természetesen az alkalmi tűzoltóskodás volt, a gyerekek beülhettek az autókba és kipróbálhatták, milyen tüzet oltani.

A felsorolást folytathatnánk, valószínűleg kevés olyan település volt a Jászkunságban, ahol nem ünnepelték a gyerekeket. Mert a mostani hétvége róluk szólt.