A kutatások alapján előkerült a tanrend is ábrázoló mértan, szabadkézi rajz, építési szerkezetek, építési alaktan szerepelt a tantárgyak között. A Kopa hagyaték kapcsán arra is fény derült, hogy Tiszaföldvár híres fényképésze Király Lajos is a fent említett intézményben tanult.