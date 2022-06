– Mostanában elég sok táskát szőttem, ez is egy újításom. Az országos kiállításon mutatkoztam be ezekkel először, úgy érzem, sikerrel. Bár a táskát három nap alatt meg lehet szőni, az utómunkák nagyon sok időt vesznek igénybe, mire a szőttes táska formát ölt. Például egy bőrdíszműves is kell hozzá, aki elkészíti a fülét – mondta a különleges darabokról.

Többek között ezeket a táskákat is megcsodálhatja az, aki június huszonnegyedikéig ellátogat az Ipolyi Arnold Közművelődési Központba.

Rangos díjjal tértek haza a népi textilfesztiválról

A Miklósi Szövőkör a közelmúltban indult a XVIII. Kárpát-medencei Népi Textilfesztivál pályázati kiállításán, melyre összesen huszonegy alkotást küldtek be. Ebből a zsűri tizennyolcat választott ki a versenyre. A szövőkör óriási sikert aratott, hiszen az első díjat hozta el a rangos kiállításról. A bírák szerint sikerült megalkotniuk a sajátos „miklósi” stílust. De milyen is az?” – Tulajdonképpen az, amit a tanítványaimnak átadok. A stílusom tulajdonképpen a tradicionális, székely festékes szőnyegek újragondolása, modernizálása – árulta el a titkot Molnárné Kóródi Borbála népi iparművész, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület elnöke.