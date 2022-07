Húsz éve, 2002 óta minden évben összegyűlik a megyeszékhely művészetértő és kedvelő közönsége a város egyik legelragadóbb helyszínén, a kanyargós Zagyva partján, a Szolnoki Művésztelepen. Így történt ez most szombaton is, ráadásul ezúttal különleges alkalom adott apropót a találkozásra. Ugyanis 120 éves lett hazánk legrégebbi művészkolóniája, amely legújabb virágkorát éli.

A jubileum alkalmából minden művészeti ág szeretett volna megmutatkozni a város leghangulatosabb ősparkjában, ahol színesebbnél-színesebb programokkal várják a művészetet kedvelőket.

A délelőtti órákban például dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő, Fejér Andor alpolgármester és Verebes György, a Szolnoki Művésztelep vezetője hivatalosan is megnyitotta az ArtJáró Összművészeti Fesztivált. Ezt követően Pogány Gábor Benő szobrászművész 60. születésnapja alkalmából nyílt kiállításon vehettek részt az érdeklődők, majd Verebes György és dr. Kállai Mária felszeletelték a 120 éves művésztelep csokoládétortáját, melyből jutott kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A különleges programokat kézműves vásárok, illetve hangulatfestő zene és koncertek is színesítették. A kisebbek különböző hangszereket ismerhettek meg, valamint agyagból játékokat is készíthettek. De akadtak olyanok is, akik a fák alatti függőágyakban élvezték a nem mindennapi hangulatot.

A felnőttek megismerhették a Szolnoki Művésztelep alkotóit is, a látogatók elsőként Kecső Endre festőművész műhelyébe pillanthattak be, ahol a művész a mitológiákból kölcsönzött inspirációiról mesélt.

A nap során még kerekasztal beszélgetést is tartanak, ahol Verebes György mesél a 120 éves Szolnoki Művésztelepről, este pedig Hobo és Airship koncertekkel zárul majd a rendezvény.