– Tizenkilenc éve ápoljuk a bolgár kultúrát. Ez elsődlegesen a bolgár néptáncokban jelenik meg, de jóval túlmutat a táncok keretein az a sok plusz, ami magával a bolgársággal, akár a Magyarországon élő bolgár nemzetiséggel, vagy az anyaországban élőkkel és magával Bulgáriával kapcsolatos – magyarázta Major János, aki a szegedi József Attila Tudományegyetem orosz–földrajz szakán tanult, és negyedik évfolyamos hallgatóként ellátogatott a Szláv Intézetbe egy bolgár estre, ami nagy hatással volt rá.

– Ott láttam először bolgár táncot, és onnantól kezdve kerestem a lehetőséget, hogyan tudhatnék meg még többet róla. Rendszeresen eljártam a Nemzetiségek Házába. Az orosz szakom miatt kötelező volt egy második szláv nyelvet felvenni, így esett a választás a bolgárra, amit annyira megszerettem, hogy a szakot is felvettem, és le is diplomáztam belőle.

Három alkalommal a szófiai egyetem által szervezett nyári kurzusokon is részt vehettem, ahol esténként táncoktatóktól tanulhattunk. Innen a nagy szerelem.

– Már a karcagi gimnáziumban tanítottam, amikor elhatároztam, hogy érdeklődés esetén elindítok egy táncszakkört. Juhászné Zsadányi Erzsike volt akkortájt az igazgató, aki támogatott, így 2001–2003 között szakkör formájában működtünk. Akkoriban még táncoltunk görögöt, macedónt, szerbet, bolgárt, végül ez utóbbinál maradtunk. 2003-ban megalakult a Biljana, és azóta közel ötven taggal működtünk. Az alapítók közül én és Parázsó Viktória vagyunk már csak, de több elballagott tanulónk is visszajár táncolni – ecsetelte Major János, akinek vezetésével a Biljana mára nemcsak itthon, hanem az országhatáron túl is ismertté vált. Ez részben köszönhető az Országos Bolgár Önkormányzatnak is, amely felfigyelt a tánccsoportra és hívja őket a rendezvényeikre.

– Most voltunk Tryavnában táborban, 2008 óta Didi Dobreva várnai koreográfussal dolgozunk, ezúttal négy új koreográfiát tanultunk meg. A nyár egyébként is zsúfolt volt, sok fellépéssel. Június elején Jászapátin vettünk részt a Kárpát-medencei Csoóri Sándor Népművészeti Fesztiválon, július elején iskolánk volt a házigazdája a Kárpát-medencei Református Középiskolák találkozójának, ahol gálaesten mutatkoztunk be a refi művészeti csoportjaival.

Augusztus 4-én kiutaztunk Bulgáriába, a bolgár nemzetiségi táborba, amit a magyar kormány támogatásával tudtunk tető alá hozni. A tánctanulás mellett cserediák-kapcsolatot kezdeményeztünk egy ottani gimnáziummal.

– Továbbá elutaztunk a burgaszi tengerpartra, a Sipka-hágóra, megmásztuk az 1400 méter magas Buzludzsát. Az utolsó este házigazdáink fellépési lehetőséget biztosítottak nekünk, amikor is bemutattuk a négy új táncot, és a fiúk magyar nótáztak a téren, nagy sikerrel. Augusztus 13-án jöttünk haza, és két nap múlva már Szigetszentmiklóson, a Summerfest bolgár–német esten, 20-án pedig Debrecenben, a Virágkarneválon táncoltunk. Hétvégén szülőfalumban, a kevermesi kukoricafesztiválon, szeptemberben pedig Körösladányban lépünk majd fel – részletezte Major János.