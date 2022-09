A sokrétű kiadvány kordokumentumokra, helytörténészek kutatásaira, helyi ismert emberek hitelességére épít, nem mellőzve a jelen kor bemutatását sem.

– Lelkesen fogtam bele népművelőként e munkába – árulta el Farkasházi István. – Rengeteg időt el is töltöttem az adatok pontosságának, hitelességének ellenőrzésével. Ezt azért is fontosnak éreztem, mivel külön lektor már nem ellenőrizte az anyagot. Közel negyvenfős alkotógárdával terveztem a munkát, öt-hat embertől igazán komoly segítséget is kaptam. Külön kiemelném Borsányi Anna könyvtáros kutatásait, Cinka István helytörténész segítő közre­működését.

Az első rész Rékas történelmi emlékeit tárja elénk a kezdetektől napjainkig, Fehér Tibor tollából. A helytörténész egy jelentős felfedezéssel indítja írását. A települések életkorát közismerten attól az időponttól számítják, amikor először történik róluk írásos említés. Rékasnál ez eddig az 1347-es évszám volt, ekkor szerepelt Rékas egy birtokmegosztási dokumentumban. Fehér Tibor azonban egy gyűjteményes kötetben talált információ nyomán rámutatott: a község neve írásban először 1323-ban jelent meg egy királyi birtokadományozásról szóló okiratban.

A kiadványban több szerző munkájaként megelevenedik többek között a falu sporttörténelme is.

A második részben a település szépirodalmi hagyományairól esik szó. Többek között arról, hogy kik azok a neves alkotók, akik valamilyen formában kapcsolatba kerültek a településsel. Bemutatja a rékasi születésű, többszörösen díjazott költő, író Serfőző Simon munkásságát. Móricz Zsigmond fia, Móricz Imre, akit sokáig nem ismertek el rokonként a neves személyiség leszármazottjai, a faluban nevelkedett. Az ő történetét is részletesen megismerheti az olvasó.

A jelenkor a harmadik részben elevenedik meg: intézményekről (iskola, óvoda, bölcsőde, művelődési ház és könyvtár, tájház), civil szervezetekről, helyi közösségekről esik szó, de jelentősebb rendezvényekről szóló rövid beszámolók is helyet kaptak az összeállításban.

– A könyv elkészült, én pedig augusztus végével gyakorlatilag be is fejeztem a munkámat Zagyvarékason, ahol tizenkét évig dolgoztam – mondta Farkasházi István. – Egészségi állapotom miatt Budapestre költöztem a lányomhoz. A Falukönyv így búcsúmunkámnak tekinthető.

A település jövőre lesz hétszáz éves, és bár a kiadvány nem ennek kapcsán készült, az évfordulós megemlékezés egyik jelentős eleme lehet.