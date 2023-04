Az általuk készített több száz munkából most csak egy kis ízelítőt hoztak, de a kör tagjai közreműködtek a régi karcagi csipkeminták felkutatásában, szakmai könyvük ma is sikeres. Kezdeményezésükre a Hungarikum Bizottságtól a magyar vert csipke, mint kiemelkedő nemzeti érték felvételt nyert a Magyar Értéktárba. A csipkekör tagjai szeretnék átadni tudásukat a karcagi fiataloknak is, így várják az érdeklődőket.