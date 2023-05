Szabó György 2007-ben költözött a Szolnoki Művésztelepre,ami nemcsak egy rendkívül termékeny alkotói periódus kezdetét jelentette, hanem azóta számos rangos elismerésben is részesült. A Munkácsy- díj mellett kétszer is elnyerte a soproni Országos Érembiennálé Nagydíját, 2021-ben pedig a Szolnoki Képzőművészeti Társaság Aba-Novák Életműdíjában részesült. A most nyíló kiállításon kisplasztikái, érmei, vázlatai, mellett a fény és az árnyék hatását használó, angyalokat ábrázoló installációja és az 1968-72 között készült szociófotói lesznek láthatók.

Ez egy olyan kiállítás, amely átszáll tulajdonképpen az egész életemen. Megtalálhatóak benne mindazok a pontok, amelyek egy-egy korszakomat jellemzik. Azt hiszem koherens alkotó vagyok, olyan nem volt a pályafutásom során, hogy azt éreztem volna: itt megváltoztam

– mondta a 75 éves művész, miközben több alkotásának történetét is felelevenítette.

A tárlat kurátorától Képíró Ágnestől megtudtuk, azt is, hogy a könyvhét keretében, június 10-én rendhagyó tárlatvezetésen mutatják be a Kortárs Szolnok sorozat harmadik kötetét, amely Szabó Györgyre fókuszál. Ez tágabb művészettörténeti szempontból, fotókkal illusztrálva mutatja be a Szolnoki Művésztelep legidősebb mesterének munkásságát.

Szabó György Az idő kereke című, szombaton nyíló időszaki kiállítása július 2-ig tekinthető meg a Damjanich János Múzeum főépületében