Azt, hogy milyen komoly és eredményes háttérmunka folyik ennek érdekében a művészeti egyesületekben, iskolákban mutatja, hogy közel 400 fiatal vesz részt rendezvényünkön, akik rendkívül színvonalas koreográfiákat mutatnak be az egyre elismertebb regionális gyermekfesztiválunkon

– emelte ki házigazda együttes irányítója.

A jelenleg hét csoportban, mintegy 120 táncossal működő együttesben is nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás nevelésre. Ennek fő bázisa mindig is Corvinka volt, de emellett ma már saját óvodás, gyermek és ifjúsági csoportja is van a Tisza Táncegyüttesnek, amely, ahogy vezetője fogalmazott küzd azért, hogy minél több fiatallal szerettesse meg a néptáncot.