A Szolnoki Szigligeti Színház június 7-én 19 órakor mutatja be Schwajda György Csoda című abszurd komédiáját.

A darab a hazai rendezésű X. Színházi Olimpia egyik nemzetközi programja, miután a román petrozsényi teátrum társulata vendégszerepel Szolnokon. Schwajda román nyelven és magyar feliratozással előadott Csodájának mégiscsak akad hazai kötődése, hiszen a komédia rendezője az a Csínos Molnár László, aki a Szigligeti Jászai Mari-díjas színművésze, s aki Romániában ez év januárjában már hatalmas sikerrel vitte színre a művet.

A Molnár Lászlóval való beszélgetésünkből az is kiderül, hogy neve előtagjában mit is jelent a Csínos, miként került Szolnokra, vagy hogy milyen kötődése van Schwajdával, illetve Törőcsik Marival, netán, ki is az a Sorin Militaru...