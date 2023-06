Felidézte, hogy Szabó György kezdetben figurális alkotásokat készített, majd a kilencvenes évektől kezdődött konstruktív, nonfiguratív korszaka, de az ember és az emberit jelképező humánum ezekben az alkotásokban is ugyanúgy tetten érhető. A Szolnoki Művésztelepre költözését követően 2007-2008 körül alkotásai megsokszorozódtak. A tárlaton is közel száz munkát állítottak ki, többségében a Szolnokra költözés utáni időszakból válogatva, bár a korai időszakban készült művek is láthatók.

Hétköznapi szinten az szobrokra úgy gondolnak, hogy egy ember alak jelenik meg

– fejtegette Szabó György, aki bár szabadkozott, hogy nagyon rosszul beszél, nem okozott neki gondot szavakba önteni gondolatait, ha azt halkan is tette.

– Az olyan szobrásznak, mint nekem, nehéz megbirkózni azzal, hogy elfogadtassam, amikor nem az emberi testet ábrázolom, hanem magát az emberi életet – szólt pozitív-negatív formákról, arányrendszerekről, a görög ábrázolásmód szépségeit is megigézve.

A tárlatvezetést megszakította a könyvbemutató, ahol dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő is mondott egy köszöntő beszédet.

A kötete, mely művészettörténeti megközelítésben dokumentálja Szabó György munkásságát, Wehner Tibor művészettörténész mutatta be, aki a kiadványt lektorálta, valamint az előszót írta és összeállította a kötet végén található biográfiát és bibliográfiát. Közben a katalógusban összegyűjtött művek jó részét kivetítőn is megjelenítették, a művész kisplasztikáitól kezdve az éremművészeten át a különböző monumentális alkotásokig.

Ezt követően sajátos hangulatú kerekasztal beszélgetéssel folytatódott a bemutató, ahol a művész is hosszan beszélt az alkotás folyamatáról, a közlési szándék formálódásáról, a kész művek értelmezéséről.

Ezt követően folytatódott a kiállítás további anyagának megtekintése, átbeszélése.