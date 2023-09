A hónap műtárgya sorozat keretében szeptember 6-án Rácz Kálmán Újpesti Dunapart című festményét ismerhették meg a művészetkedvelők. A rendezvénnyel a festőművész születésének 115. évfordulójára emlékeztek.

Az alkotást a művész fia, Rácz Gábor iparművész mutatta be, aki a család életútjáról is beszélt az érdeklődőknek. Metykó Béla helytörténeti kutató a korabeli sajtó írásaiból merítve egészítette ki az előadást. A hangulatos zenei aláfestést ezúttal is a Palotásy János Zeneiskola fellépői biztosították.

Rácz Kálmán (1908-1994) festőművész Rudnay Gyula és Lyka Károly tanítványaként a budapesti Képzőművészeti Főiskolán diplomázott 1931-ben. Két évvel később került a jászberényi Magyar Királyi József Nádor (ma Lehel vezér) Gimnáziumba rajztanárként. Felesége Beleznay Anna szintén festő volt – olvasható a Szikra Galéria honlapján.

Rácz Kálmán személye, szervező és művészi tevékenysége meghatározó a jászsági képzőművészet történetében.

Helyi művészek bevonásával kezdeményezésére alakult meg 1936-ban a Jászberényi Nyolcak művészcsoport, melynek helyi és fővárosi kiállításait Rácz Kálmán szervezte. Így szerepelhettek például a Műcsarnok Tavaszi Tárlatán és a Nemzeti Szalon Tavaszi Kiállításain.

1945-ben elhagyta Jászberényt és Budapestre költözött, számos jászberényi látkép, csendélet őrzi emlékét. Elsősorban tájképeket festett, kedvelt motívuma a Zagyva-part volt. A naturalizmus képviselője, ragaszkodott a természetes ábrázoláshoz. A szín, a fény és a vonalak könnyedsége látható alkotásain – tudtuk meg a Szikra Galéria ismertetőjéből.