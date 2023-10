– Iskolánk idegen nyelvi munkaközössége minden évben rendez tematikus angol, amerikai napokat, most úgy gondoltuk, hogy a német nyelv népszerűsítése miatt osztrák napot szervezünk, Sissivel a nap középpontjába – mondta Kovács Beáta, akinek sokan segítettek a szervezésben.

– Volt egy sissis kvíz­versenyünk, amelyre az ország minden részéből, Pápától Debrecenig sok gyerek küldött megfejtést. A szolnoki Széchenyi István Gimnáziumból is sok jó megoldást kaptunk, ezért úgy gondoltuk, ők is részesülhessenek az osztrák napunkból, ezért Béres Mária német szakos tanárnő elhozta lelkes diákjait hozzánk. Én gyerekkorom óta gyűjtöm a sissis dolgokat, keresztanyámékkal minden nyarat Bécsben töltöttem, akkor ismerkedtem meg a schönbrunni kastéllyal és Erzsébet alakjával, aki nagy hatással volt rám, mert különleges volt, nem az a klasszikus, csendes, szótlan, divatbábu királyné, hanem nagyon önálló, aki magyarul is kitűnően tudott, és sokat tett a magyarokért, valamint jótékonykodott is – folytatta a tanárnő.

A Vigadóban szebbnél szebb ruhákat mutattak be a diákok

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Eljött hozzánk Czédly Mónika gödöllői divattervező, aki Erzsébet királyné, Ferenc József és Andrássy Gyula hiteles ruharekonstrukcióit móriczos diákjaink segítségével mutatta be a közönségnek. Az külön öröm, hogy már elballagott diákjaink is jöttek és beöltöztek. Iskolánknak sajnos szegényes a Sissi-dokumentum­tára, egyetlen dokumentum az 1898–99-es évkönyv, amely az akkori igazgató, Pallagi Gyula (Móricz Zsigmond nagybátyja) Erzsébet királynő halálakor írt gyászbeszédét tartalmazza. A beszédet most újranyomtattuk és a diákoknak átadtuk – mondta Kovács Beáta, aki a nap során több meglepetéssel is készült kollégáival.

A tanulók kóstolhattak bajor perecet, megismerkedhettek a királyné korának szépségápolási praktikáival Kiss Éva kozmetikus által, a királyné kedvenc költője, Heinrich Heine verseit Subicz Zsuzsanna tanárnő mondta el, Káli-Rozmis Barbara írónő legújabb könyvéről mesélt. A könyvtárunkban az egykori császári és királyi udvari cukrászdák édességeit, illetve Ozsváth Kata tanárnő háromemeletes Sissi-tortáját kóstolhatták meg a diákok. Takácsné Győri Erika igazgatóhelyettes itt adta át a korábban meghirdetett rajzverseny – a zsűri Dékány-Kiss Anita tanárnő és Borovi Dániel művészettörténész volt – és a Sissi-kvíz nyereményeit, majd az érdeklődő lányok hajas időutazást tehettek Kis Barbi fodrász segítségével, aki Erzsébet királyné frizuráit készítette el nekik – sorolta a tartalmas nap eseményeit Kovács Beáta.