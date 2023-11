A „Tisza-tó – Az ember alkotta paradicsom” című természetfilmmel és készítőivel ismerkedhettek meg az érdeklődők pénteken a szolnoki TISZApART Moziban a közönségtalálkozón egybekötött vetítésen. Szendőfi Balázs rendező filmjében mesélőként Ljasuk Dimitry négy évszakon átívelően vezeti be a nézőt az ember alkotta Tisza-tó életébe, bemutatva különlegességét.

– Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója, Hetényi Mirkó látta a Ráckevei Dunáról készül „Marasztalt folyó” című filmemet, és elmondása szerint ez ültette el a gondolatot a fejében, hogy kellene egy hasonló film a Tisza-tóról is – idézte fel a kezdeteket a rendező.

– Meg is keresett vele, de én akkor már javában forgattam a Kőrösökről szóló következő filmemet, így nem sok időm volt. E film elkészítésére pedig csak egy év állt rendelkezésre. Egyedül ez nem ment volna, be kellett vonni valakit, és elsőként Dimitry jutott eszembe. Ők is. Még ketten is úgy éreztük, hogy kevesen vagyunk, így szóltunk mg Fehér Zoltán operatőrnek is.

Így hárman kezdtük el fogatni Az ember alkotta paradicsomot 2022. január elejétől november végéig. A többi természetfilmhez képest itt van ember szereplő is, ezt a film erényeként szokták kiemelni.

– Olyan filmet szerettünk volna készíteni, ami négy évszakon át különleges helyszíneket és eseményeket mutat be – emelte ki Ljasuk Dimitry.

– Sikerült is olyan helyzetet megörökíteni, ami a tó ötven éves történetében még nem fordult elő: szinte teljesen kiszáradt a Tiszavalki-medence. A fő célunk nem az volt, hogy minél több turistát irányítsunk a Tisza-tóra, hanem hogy aki oda utazik, már felkészülten érkezzen, megértse a jelentőségét, azt is, hogy ha nem vigyázunk, maga az ember az, aki tönkreteheti. Olyan üzeneteket is megfogalmazunk a filmben, amit a döntéshozóknak szánunk, mi az, amit tenni kell a tóért, hogy évtizedek múlva is ilyen maradjon.