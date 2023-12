JÁSZKISÉR

December 9-én, szombaton reggel 9 órától immár harminckettedik alkalommal rendezik meg az „Apáról-fiúra” népi gyermekjátékok és hagyományok közösségi bemutatóját a Művelődés Házában.

CSERKESZŐLŐ

Karácsonyváró jótékonysági napot tartanak a sportcsarnokban a helyi és környékbeli rászoruló családok megsegítésére. A 11 órás megnyitó után kezdődnek a színpadi produkciók, gyermekműsorok, 15.30-kor pedig érkezik a nagyszakállú. Ezt követően operett musical gála, karácsonyfa díszítés kezdődik. 18 órától Nagypál Ágnes és Bagi Zoltán lép színpadra, de lesz díjátadó, tombola, majd este 19.30-tól Kertész Iván ad műsort, végül a Karaván Együttes ad koncertet.

JÁSZFÉNYSZARU

14 órakor a Kisvárosi séta keretében a Főtér rejtett értékeit mutatja be Dr. Farkas Kristóf Vince, történész. Este hat órakor meggyújtják a remény gyertyáját a város adventi koszorúján.

KŐTELEK

A művelődési házban 14 órakor kezdődik Suki Erzsébet Utazás című verses-novellás kötetének bemutatója. A beszélgetést Kis Györgyi írónő vezeti, az eseményen közreműködik a Rozmaring Dalkör és a Szantál zenekar.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS

Délután 14.45 - kor kezdődnek a Kossuth téren a város napi programok a Langaléta Garabonciások, vagyis a gólyalábasok produkciójával, majd a kicsiket Bóbita és Bendegúz a Mikulásnál című bábműsor szórakoztatja majd. A színpadi programok alatt bizonyos időközönként ágyúból érkezik a cukoreső, és a Mikulás is látogatást tesz az ünneplők között. Mikulásfutás is lesz az Alföld Challenge szervezésében. Fellép még a Törökszentmiklósi Népdalkör és a Sanctonicolaum Kórus is, este 18 órától pedig Vastag Csaba ad koncertet. Kísérőprogramként a délután során az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület alkotóházában ötpróbás karácsonyi játékszigetet rendeznek az érdeklődőknek Betlehemi történet címmel.

JÁSZBERÉNY

Jászsági Játékos Nap és Vásárt tartanak a Déryné Rendezvényházban, ahol 10 órától 17 óráig várják az érdeklődőket. A programot többek között társasjáték bemutatók, Logiscool kalandpróba, 3D nyomtatás, figura festés, terepasztalos bemutató és vásár színesíti.

TÚRKEVE

Este 18 órától nyit a IV. Karácsonyi falu programjaként a református templomban kezdősik az adventi várakozás klasszikus zenével, Szabó Noémi énekével, akit Nagy Mária kísér majd zongorán.

SZOLNOK

Társasjáték napra várják az érdeklődöket a Verseghy Ferenc Könyvtárban reggel 9.30 és délután 13 óra között az Ifi teremben, ahol 210-féle játékot is ki lehet majd próbálni.

Családi Mikulás vetélkedőt tartanak a Véső úti Atlétikai Központban délelőtt 10 órától. Nevezni a rendezvény előtt 30 perccel lehet.

Érkezik a Fradi Kamion a Kossuth téri adventi faluba, a szurkolók szombaton 12-21 óra között, vasárnap pedig 12-től 20 óráig kereshetik fel a járművet, melyben többek között a Fradi Múzeum látható, de karácsonyi fényképezkedésre és játékra is lehetőség lesz.

A Bowling és Élménycenterben este 22 órától Retro Disco Mikulás Partyra várják a bulizni vágyókat.

JÁSZAPÁTI

17 órakor szentmisével kezdődik az adventi program a római katolikus templomban, majd a főtéren a város adventi koszorúján fellobban a remény lángja, az eseményen közreműködik a Muskátli Népdalkör. A gyertyagyújtás után az Óperenciás Együttes Mikulásváró műsora szórakoztatja a gyerekeket. Vasárnap 16 órakor rendezik meg a IV. NSF Dance Táncgálát a Pájer Antal Művelődési Házban.

Ezen a hétvégén is folytatódik az Árokszállási Téli Esték programsorozat. 19 órakor és vasárnap 16 órakor a Görbe János Színkör premier előadásában Mouezy-Eon Nancey: A villámhárító című zenés vígjátékát láthatja a közönség három felvonásban a Petőfi Művelődési Házban.