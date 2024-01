A második világháború egyik fordulópontja volt a D-nap, azaz a normandiai partraszállás 1944. június 6-án, amikor a szövetséges csapatok hídfőállásokat foglaltak el a Német Birodalom által megszállt Franciaországban.

A sokak által ismert hadiesemény kevésbé közismert része azonban, hogy a lövészárkok mindkét oldalán sok magyar vagy magyar származású katona harcolt. Róluk is komoly ismeretanyaggal bír Németh Péter soproni fotóriporter, a „Normandia 1944 Történelmi és Kulturális Egyesület” elnöke, aki egy fotóalbumot jelentetett meg „D-Day/A leghosszabb nap napjainkban/Magyar sorsok” címmel. Németh Péter január 17-én 17 órától a szolnoki Damjanich János Múzeumban tart képes előadást a D-napról.

– A színes, százoldalas fotóalbumom egy időutazás – kezdi a kiadvány bemutatását Németh Péter.

– Képeimmel rövid bepillantást nyújtok a nyolcvan évvel ezelőtti és a mai Normandiába. A kutatott magyar utalások, nevek mellett megidézem a megemlékezések, veterán- és hagyományőrző találkozók hangulatát, az egykori haditechnikát, a háborús helyszíneket, a magyar katona- és hadifogolysorsot, a temetői csend világát. A magánkiadásban megjelent albumom anyagát hosszú évek kitartó munkája előzte meg, 2009 óta tizenkettő alkalommal jártam Normandiában. Több száz helyszín eseményein volt lehetőségem veteránokkal találkozni, fényképeket készíteni. Az egyesületi keretek lehetővé teszik, hogy alapos munkát végezzek az esemény magyar szálainak felkutatására. Örömmel mondhatom, hogy több száz magyar név adatait követve már találtunk is élő hozzátartozókat. Kerültek elő normandiai és más francia hadifogolytáborokból még sohasem publikált levelek, élnek még egykori hadifoglyok is. Minderről szeretnénk a későbbiekben a magyar katonák emlékére Normandiában emléktáblákat állítani, de addig is, minden érdeklődőt szeretettel várok szerda délután öt órakor a szolnoki Damjanich János Múzeumba – jelezte a fotóriporter.