Olajbányász relikviával gazdagodott a minap a Macimúzeum gyűjteménye Rákóczifalván. Az intézmény egy kosárlabdás pólót kapott, melyet hajdanán Andrej Tyubin viselt az 1991-ben bajnoki címet szerzett szolnoki kosárlabda-csapat tagjaként. A 4-es számmal ellátott piros fölsőt, melyet az adott évben több játékos is ellátott aláírásával, Kocsi Zoltán adományozta a múzeumnak.

A pólót bekeretezték, így már a látogatók is találkozhatnak vele.

– Utóbbi időben megszaporodtak a sporttal kapcsolatos emléktárgyak nálunk – mondta Balázs Antal, a múzeum vezetője. – Az Olajbányászereklyék közül ez már a második. Suba Sándor a Szolnoki Olajbányász Kosárlabda Szakosztály alapítójának bányász díszegyenruhája is ki van nálunk állítva. Világhírű sportolók mezei is megtalálhatók itt, például Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és Ibrahimovic meze is. Nemrég kaptunk az Aranycsapat ötvenes éveiből való focicsukát. De akad olyan focilabda is a gyűjteményben, amelyet Puskás Ferenc és Buzánszky Jenő írta alá. Labdánk van a Vasas vízilabda-csapattól is 2012-ből – sorolta Antal az érdekességeket.





Papi Bernadett mutatja a bekeretezett mezt

Fotó: Mészáros János