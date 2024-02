Amikor a sportot szerető szurkoló megváltja belépőjét a mérkőzésre, felmerül a kérdés, hogy ez mire jogosítja fel? Ma már minden stadionban és sportcsarnokban kifüggesztették a szabályzatot, miként kell viselkedniük a drukkereknek a sporteseményen. Ehhez persze nem mindig könnyű tartaniuk magukat a szurkolóknak, pláne akkor, ha kedvenc csapatuk vagy játékosuk nem jó napot fog ki.

Ilyenkor pedig megesik, hogy nemcsak az ellenfél játékosait, hanem a sajátjait is megtalálja.

A Szolnoki Olajbányász kosárlabdacsapatának drukkerei is nehezen viselték az elmúlt meccsek sikertelenségeit, és ezt nem éppen irodalmi stílusban szóvá is tették. Az Alba Fehérvár elleni rangadón az ellenfél egyik kosarasát, Vojvoda Dávidot becsmérelték, aki egykoron szolnoki színekben bajnoki és kupagyőzelmekhez segítette a klubot. Vojvoda azonban jó játékkal reagált a lelátóról érkező hangokra, az övéi pedig biztos győzelmet arattak. Szombaton a Honvéd otthonában simán kikapott az Olaj, az elkeseredett vendégdrukkerek pedig a lefújás után megtalálták kedvenceiket.

Azt nem tudjuk, hogy kinek mit szóltak be, de a lényeg, hogy a gárda amerikai centere, Demajeo Wiggins az őt ért sérelmekre mutogatással válaszolt, amit a helyszínen és a közösségi fórumokon igencsak zokon vettek a szurkolók. Ráadásul a klub vezetői is megfeddték viselkedéséért a játékost. Egy biztos, nem voltak irigylésre méltó helyzetben a szolnoki kosarasok a legutóbbi vereség után, hiszen nekik is megvan a tűréshatáruk. Ilyenkor talán az a legbölcsebb megoldás, ha csendben maradnak és a megjegyzésekre jó játékkal válaszolnak a legközelebbi mérkőzésen.