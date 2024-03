Nem szokatlan, hogy vízilabda-szövetségi kapitányok megfordulnak Szolnokon, a tiszaligeti Vízilabda Arénában. A pólós szakemberek közül Kemény Dénes, Benedek Tibor, Märcz Tamás és Varga Zsolt kismilliószor megjelent már az arénában. Arra viszont még nem volt példa, hogy Marco Rossi, aki labdarúgó-válogatottunk szövetségi kapitánya is, ellátogasson az immár tízesztendős létesítménybe.

Marco Rossi (jobbra) a helyszínen tekintette meg feleségével a Szolnoki Dózsa–OSC mérkőzést

Fotó: Mészáros János

Nem véletlen volt, hogy az olasz származású Rossi kapitány feleségével, Mariellával elautózott Szolnokra a múlt szombati Dózsa–OSC bajnoki vízilabda-rangadóra, ugyanis fiuk, Simone a fővárosiak egyik játékosa. Velük tartott honfitársuk, Cosimo Inguscio is, aki válogatottunk másodedzője. Egyébiránt nem először látott vízilabdameccset a kapitány és felesége, az elmúlt évadban a televíziós operatőrök is gyakran mutatták őket a válogatott mérkőzésein, harmincegy esztendős fiuk azonban csak ősz óta játszik hazánkban.

Volt szerencsém a magyar futballválogatott mind a négy hazai Európa-bajnoki selejtezőjét élőben látni a Puskás Arénában, ahol a rendre telt háznyi közönség nemcsak a győzelmek után, hanem már a meccsek előtt kórusban skandálta Marco Rossi nevét. Nem véletlen, hogy a szakember népszerű a szurkolók körében, hiszen az utcán és a rendezvényeken gyakran megáll, szóba elegyedik az emberekkel. Így volt ez Szolnokon is, ahol a találkozó szünetében és utána is beszélgetett, fotózkodott is szurkolókkal.

A lényeg, hogy Marco Rossinak mindenkihez volt egy jó szava, olykor magyarul is. A viselkedése láttán nem csodálkozhatunk, hogy emberi kvalitásai miatt is nagyon népszerű a futballválogatott szakvezetője.