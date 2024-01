Tizenkét napig izgultunk vízilabdázóinkért az Európa-bajnokságon. Hölgycsapatunk a hollandiai Eindhovenben nemcsak az éremért, hanem egyben az olimpiai kvalifikációért is medencébe szállt. Szolnoki szemmel öröm, hogy társkapitányként Cseh Sándor irányította csapatunkat. Sajnos azonban semmi sem sikerült a mieinknek, a két elveszített csoportmeccs után az olaszokat kellett volna legyőzni a négy közé jutásért, ám ismét alulmaradtak lányaink.

A további két találkozójukat megnyerték Keszthelyi Ritáék, de ezek már nem osztottak-szoroztak. Javítási lehetőség két hét múlva a dohai világbajnokságon, ahol akár a hatodik hely is olimpiai indulást érhet!

Ennél a helyezésnél azonban többet várunk lányainktól, mert többet is tudnak, igaz, ezt be is kell majd bizonyítaniuk.

Férficsapatunk jóval kellemesebb helyzetben, olimpiai kvótával a zsebében utazott a zágrábi kontinenstornára. Varga Zsolt szövetségi kapitány hét kulcsembert itthon hagyott a tavalyi nyári világbajnokságon aranyérmes gárdából. Helyettük fiatalok, köztük három szolnoki vízipólós – Bányai Márk, Szeghalmi Zsombor, Vismeg Zsombor – is helyet kapott a keretben. Megfiatalított csapatunk élt a lehetőséggel, az olaszok és a szerbek elleni bravúros győzelmekkel az elődöntőig jutott. A további két mérkőzés már nem sikerült a mienknek, akik több okból is elfogytak a végére.

Várhatóan nem ugyanebben összeállításban, de a két múlva kezdődő világbajnokságon újra vízbe ugrik csapatunk. Tehát nincs megállás a pólósoknál, folytatása következik!