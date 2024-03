Rendhagyó kutatásba kezd a szolnoki Damjanich János Múzeum, amelyhez a magánszemélyek segítségét kérik. Az intézmény a magyar grafika „nagy generációja” és a Szolnoki Művésztelep – Ágotha Margit, Gácsi Mihály és Rékassy Csaba – alkotóinak életművét szeretné összehasonlítani.

A Damjanich János Múzeum munkatársai egy művészettörténeti kutatáshoz várják a grafikusokkal kapcsolatos alkotásokat, történeteket

Forrás: Damjanich János Múzeum

A nagyszabású kutatást Révész Emese művészettörténész, az ELTE Modern és Jelenkori Művészettörténeti Tanszék vezetője vezetésével a szolnoki múzeum munkatársai és budapesti szakemberek végzik. A kutatás három olyan alkotó életművét állítja középpontba, akik a Szolnoki Művésztelep meghatározó tagjai voltak a hazai grafika virágzó korszakának számító 1960–1970-es években, és az azt követő évtizedekben is. Munkásságukban közös, hogy mindhárman elsődlegesen a művészi grafika eszköztárával dolgoztak és pályájuk a szocializmus sajátos művészetpolitikai időszaka alatt bontakozott ki.

A hazai és nemzetközi kontextusban is zajló kutatás eredményei hozzájárulnak a Kádár-kori művészet egészének mélyebb és árnyaltabb feltárásához, és ahhoz is, hogy világosabbá váljon a szakma és a nagyközönség számára az akkori lokális központok szerepe és jelentősége. Ezért a kutatás eredményeit nemcsak tudományos platformokon szeretnék közzétenni, hanem annak múzeumpedagógiai hasznosítását is szorgalmazzák.

A szolnoki Damjanich múzeum mindössze egy adatrögzítés erejéig keresi a három grafikus életművéből azokat az alkotásokat, melyek magánházak falait díszítik, valamint egyéb, a kutatáshoz kapcsolódó dokumentumokat, emlékeket, fotókat. A tárgyi emlékek dokumentálásán kívül az intézmény munkatársai gyűjtenek minden értékes információt, történetet és visszaemlékezést.

A múzeum a jelentkezéseket a [email protected] e-mail címen várják, illetve ez ügyben keressék Szebenyi Nándort, a Damjanich János Múzeum művészettörténeti osztályának vezetőjét a 06-56-421-602 telefonszámon.