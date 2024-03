– Az elmúlt száz év legnagyobb kulturális beruházásának csütörtöki átadása várostörténeti szempontból is jelentős, hiszen reményeink szerint hosszú évtizedekre meghatározza majd a város arculatát, lehetőségeit, életét, hiszen a Karcagi Művészeti és Konferencia Központ vármegyei, sőt országos szinten is kiemelkedő kulturális célpontok közé emeli városunkat – fogalmazott Szepesi Tibor polgármester.

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő (jobbra) is méltatta a tárlatot, majd megtekintette a festőgéniusz képeit

Fotó: Daróczi Erzsébet

A tárlatot Pákh Imre, a Munkácsy Magángyűjtemény tulajdonosa ajánlotta a meghívott vendégek figyelmébe.

– Ez a Munkácsy kiállítás-sorozat 48. stációja. Tíz nappal ezelőtt ünnepeltük Munkácsy 180. születésnapját. Tulajdonképpen Karcag városának is a Munkácsy kiállítás egy születésnapi ajándék. 2005-ben kezdődött ez a kiállítás-sorozat, amikor az akkori Nemzeti Galéria főigazgatója megkérdezte hány Munkácsy képem van. Abban az időben vagy 28-30 volt, ebből és a több országból beszerzett képekből egy fantasztikus kiállítást rendeztünk Boros Judit segítségével. A kiállításnak 360 ezer látogatója volt, ami abban az időben rekordot jelentett. Én úgy gondoltam, hogy amikor befejeződik a kiállítás, akkor a képeim visszavándorolnak Amerikába, a házamba, hiszen a kampókhoz nem is nyúltam hozzá. Ez 2005-ben volt, a képek azóta is vándorolnak – mondta mosolyogva és büszkén a tulajdonos, aki szólt arról is, hogy nemrég Székesfehérváron ünnepelték az ötmilliomodik látogatóját a vándorkiállítás-sorozatnak, ami egy hihetetlen nagy szám.