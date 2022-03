A vízipólósok szombaton 18 órakor az éllovas Ferencvárost látják vendégül a Vízilabda Arénában. Az alapszakasz hajrájánál tart a mezőny, a második a Dózsa, míg a Fradi az élen tanyázik. Ami biztosnak tűnik, hogy a zöld-fehérek megnyerik az alapszakaszt, és az egyik fél hét pontig tartó elődöntőjében a Vasassal fognak találkozni. A címvédő Szolnok helyezése a hátralévő két meccs eredményétől függ, egy hét múlva az OSC otthonában zárják az alapszakaszt.

Mint legutóbb is mondtam, lépésről lépésre akarunk haladni, egyelőre csak a Fradival szembeni találkozóval foglalkozunk

– nyilatkozta hírportálunknak Zsiv­ko Go­cics, a Szolnok edzője.

Sorainkból Kris­ti­jan Mi­la­ko­vic kisebb betegséggel bajlódik, reméljük, hogy tudja vállalni a fellépést. Kemény, taktikus, mentálisan és fizikálisan is nagy csatára számítunk a bajnokságban veretlen zöld-fehérek ellen. Bízunk benne, hogy egy jó meccset fogunk játszani a listavezetővel, sok néző előtt.

A vízipólómeccs után huszonnégy órával, vasárnap este hat órakor az Olajbányász kosárcsapata a szebb napokat is látott ZTE gárdáját fogadja. A vendég zalaiak csak a 13. helyen tanyáznak, ebben az évadban is a kiesés ellen fognak harcolni. Egy biztos, nem lebecsülendő ellenfelek, hiszen hazai pályán csak hosszabbítás után kaptak ki a Fal­có­tól, és az Olaj is csak Bo­jan Szu­bo­tics utolsó másodperces palánkos triplájával tudott nyerni Egerszegen.

A hátsó régióban áll a ZTE, ennek ellenére nehéz összecsapásra számítunk

– jelezte Kovács Péter, az Olaj csapatkapitánya, aki legutóbb 15 pontot szórt Pécsett.

Az elmúlt időszakban játékosokat cseréltek, erősebbnek tűnnek. Nálunk kétséges Markeith Cum­mings játéka, aki egy hete csípősérülést szenvedett Kaposváron. Vele vagy nélküle is nyerni akarunk, hiszen minden győzelemre szükségünk van, hogy megtartsuk pozíciónkat.