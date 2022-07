Szarvason tartja idei edzőtáborozását is a Jászberény. Mielőtt azonban elvonultak a Körös-parti kisvárosba, még lejátszottak egy felkészülési mérkőzést hazai pályán a tavaly a Keleti csoportban ötödik helyen végzett Tiszaújvárossal. A találkozón a berényiek biztatóan mozogtak, az első félidőben jó iramú meccset láthattak az érdeklődők. A JFC-hez most nyáron visszatérő Remili Mohamed máris megvillantotta, miért az ő átigazolása az egyik legnagyobb sláger idén.

A 20. percben kilépett a védők közül, de mielőtt lőhetett volna, a tizenhatoson belül lerántották. A megítélt tizenegyest maga értékesítette (1–0). Nem sokáig vezetett azonban a JFC: a 25. percben, egy rosszul sikerült hazaadást követően egyenlített a vendégegyüttes (1-1). A találkozó végül a 83. percben dőlt el, a Tiszaújváros szabadrúgást követően szerzett góljával.

Veresége ellenére a Jászberénynek nincs oka csalódottságra, hiszen a meccsen többször alakítottak ki veszélyes helyzeteket, noha azokat nem tudták értékesíteni. Szarvason most egy hétig készülnek a berényiek, talán ott lehetőségük nyílik rendbe tenni a befejezéseket.

Ugyancsak a góllövéssel akadt gondja a Tiszafürednek is. A TVSE gárdája az NB III. Közép-csoportjában szereplő Ceglédhez látogatott, és az edzőmeccs első negyedórájában már több góllal vezethettek volna, csakhogy egy kapufa mellett több ziccert is elpuskáztak. Ellenben a Cegléd nem hibázott, és kétgólos előnybe került a fordulásra. A második félidőt inkább a tesztelésre szánták a fürediek. Fiatalok és próbázók is játéklehetőséghez jutottak. Ez meg is látszott az eredményen: a pályán lévők összeszokatlanságát kihasználva a hazaiak könnyedén, 4–0-ra nyertek.