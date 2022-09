Mint azt a szervező Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. munkatársa, Bontovics Ferenc elmondta, ezúttal 42 együttes kezdte meg a küzdelmeket a három osztályban, valamint a szeniorok mezőnyében.

– Az első osztályba 12 csapat nevezett – tudatta hírportálunkkal Bontovics Ferenc –, a meccseket keddi napokon rendezzük, a másodosztályban 10 gárda lesz érdekelt, amelyek csütörtökönként játszanak, a harmadikban 12 együttes csatázik pénteki napokon, a szeniormezőny 8 csapata rendre a szerdai napokon lép pályára. Mind a négy napon 17.30-kor és 18.45-kor kezdődnek az összecsapások. A mérkőzéseknek továbbra is a Tiszaligeti Stadion műfüves játéktere ad otthont.

EREDMÉNYEK

I. osztály, 1. forduló: ODBE–Cafe Corso–Laune 1–7, Dream Team–GÉF–PRO 0–3, Csontos–Danyi Optika 3–2, Nesztor Autó– AMT 4–3, Szolnoki RK–Stilo d’ Oro 2–3, Papírforma–Mozaik Kerámia 6–3.

2. forduló: Szolnoki RK–Csontos 2–2, Mozaik Kerámia–ODBE-Cafe Corso 0–5, Nesztor Autó–Laune 2–4, Papírforma–Dream Team 6–1, Stilo d’ Oro–GÉF–PRO 1–3, AMT–Danyi Optika 1–1.

II. osztály, 1. forduló: No Name No Game–Bad Boys 3–2, Vád–Law–Team Zero 2–2, Népsport–Vörös Ördögök 3–7, Non Stop Vill Team–Fegyi Brothers 4–0, Fire Oil–SRS 5–4.

III. osztály, 1. forduló: FC Komplex–Kés Villa Real 3–7, Zöldparadicsom–Besenyszög 1–6, Kovács Tüzép–GRUND FC 0–11, Trakció – Grundfoci 4–4, AC BACI–Himbi–Limbi 3–4, Nehéz SEt–Bőrizomtömlő 2–6.

Szeniorosztály, 1. forduló: Castrum-ExMűszol 2–2, HYAB 4 Cent–Keszau 3–1, Stabil FC–Oldsmobile 9–2, ZDG Jazz Pub KFT–Fire Oil 8–5.

2. forduló: Műszol–HYAB 4 Cent 0–5, Castrum-Ex–Keszau 4–3, Oldsmobile–ZDG Jazz Pub KFT 3–2, Stabil FC–Fire Oil 2–2.