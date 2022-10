Pont nélkül maradt a férfi NB I. első három fordulóját követően a Szolnoki RK. A megyeszékhely fiatalokból álló csapata legutóbb a Szegedtől, előtte a Miskolctól szenvedett 3:0-ás vereségeket. Leginkább az első fordulóban a TFSE ellen voltak meccsben, ám végül 1:1 után két szoros játszmában is alulmaradtak. Így jelenleg nulla ponttal utolsó helyen áll az idéntől egyébként Besenyszögön edző ificsapat – ez utóbbi már csak azért is így van, mert a Szolnok továbbra is saját nevelésű fiatalokból áll, és hétről-hétre szinte ugyanaz a csapat lép pályára, mint az U20-as meccseken.

– A TF elleni vereségünk fájó, hiszen ők hozzánk hasonló játékerejű csapat. Azon a mérkőzésen egyéni hibák és fegyelmezetlenség nehezítette a játékunkat, de bízom benne, hogy több ilyen nem fordul elő. A Miskolc szintén egy aránylag fiatal együttes, de ott van egy-két rutinosabb játékos is, az eddigi meccseik alapján pedig az is látszik, hogy az Extraligáért is tudnak játszani a szezonban – értékelte az elmúlt időszakot a Gulyás Ferenc, a Szolnoki RK szakvezetője.

Szerdán, a negyedik körben a rákosmentei Gamma érkezik a Tisza-partra, Gulyás szerint ez jó alkalom első bajnoki pontjaik megszerzésére.

– A Gammai elleni egy fontos találkozó. Az övék idősebb csapat, de mi többet edzünk. Nem mondom, hogy feltétlenül meg kell verni őket. Nem csak azért, mert nem szeretnék terhet rakni a játékosaimra, de azért is, mert az ellenfél fizikálisan erősebb játékosokból áll. Azt viszont mondom, hogy bátran kell játszanunk, vállalkoznunk kell. Most itt a lehetőség megszerezni első győzelmünket. Egyébként is úgy számolom: ahhoz, hogy év végére elkerüljünk a tabella aljáról, a Gammát és a TF-et kell megfogni. Fontos lenne, hogy ne szakadjunk le a bajnokságban – mondta.

Továbbra is fillérekből játszanak

Még nyáron beszámoltunk arról, hogy a Szolnok, bár vállalni tudta az NB I.-et, szinte üres pénztárcából kénytelen lehozni a bajnoki idényt. E téren azóta sincs előrelépés. – Nem javult az anyagi helyzetünk, márpedig támogatások nélkül nem megy. Két-három, 25 év körüli játékos, és az ő rutinjuk nagy előrelépés lenne az együttesünk számára. Ez azonban pénzkérdés, mert jelenleg nem tudunk játékosokat hozni, holott ellenfeleink összevásárolják a magyarokat, valamint légiósaik is vannak – fogalmazott a Szolnok edzője. Gulyás Ferenc hozzátette, a velük egy ligában vitézkedő klubok büdzséje többszöröse az ő évi 14 millió forintos keretüknél.

Esélytelenek nyugalmával a kupában

Bivalyerős ellenfél vár a szolnokiakra a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében. A csapat jövő héten, csütörtökön a Kecskeméttel csap össze a párosítás első felvonásában. Mivel a Kecskemét az legmagasabb magyarországi bajnokság, az Extraliga dobogós helyéért küzd, vélhetően a tisztes helytállás lesz a Szolnok célja ellenük. Gulyás Ferenc szerint legalábbis „jó esetben 50 perces meccset tudnak játszani” a Bács-Kiskun megyeiek ellen.

Extraligás kihívás vár a héten a Jászberényre

Sűrű hét vár a berényi lányokra: bajnoki és kupamérkőzésen is pályára lép a Jászberényi RK. Ma 17 órakor az Extraligában játszó Nyíregyházát látják vendégül a magyar kupa nyolcaddöntőjében, miután az előző körben – drámai körülmények között – búcsúztatták a Debrecent. Szombaton pedig már Békéscsabán hivatalosak, ahol a szintén remek erőkből álló BRSE otthonába játszanak bajnokit.