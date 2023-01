A Karcag jelenleg a hatodik helyen áll újoncként az NB III. Keleti csoportban, mellyel megyénk legjobb labdarúgócsapatának mondhatja magát. A kiváló eredmény ellenére azonban két lábbal a földön járnak a nagykunságiak, és reális célokat tűznek ki maguk elé a jövőt illetően.

– Szerettük volna úgy kialakítani nyáron a keretet, hogy ne legyenek kiesési gondjaink, és olyan játékosokat igazolni, akik megállják a helyüket az NB III.-ban – beszélt a nyári tervekről Laboncz János, szakosztályvezető. – Jelenleg a hatodik helyet foglaljuk el a tabellán, ami újoncként remek teljesítmény, azonban ettől függetlenül jelen helyzetben nincsenek feljutási céljaink.

A hosszútávú tervek között a klubnál jelenleg egy stabil NB III.-as csapat kialakítása szerepel, amely főleg a karcagi utánpótlásra épül és éveken keresztül ebben az osztályban tud majd játszani. Természetesen ez egy sok tényezős egyenlet, függ a jövőbeli erősítésektől, illetve a klub anyagi helyzetétől, ám egyelőre nincs okuk a panaszra a nagykunságiaknak.

Már csak azért sem, mert jelenleg épül Karcagon az új sportközpont, ami több létesítményt, új pályát is magában foglal. Szepesi Tibor, a város polgármestere szerint a beruházási ütemterveknek megfelelően halad az építkezés, és előreláthatólag 2024 nyarán adják majd át a komplexumot.

A szurkolóknak megterhelőbb az átjárás, de nagyon köszönjük a támogatásukat az ősszel, és reméljük, tavasszal is lehetőségeikhez mérten támogatják majd együttesünket

– számolt be az "albérlet" nehézségeiről Laboncz János.

– A csapatnak egy fokkal könnyebb dolga van, hiszen többen Debrecenből járnak, így számukra Balmazújváros közelebb van, mint Karcag, de természetesen annak örülnénk a legjobban, ha a saját pályánkon játszhatnánk és a szurkolóinkat is hazai környezetben fogadhatnánk.

A keretben a tél folyamán is történtek már változások, öt távozót is bejelentett a klub, így Oláh Norbert, Ibrahima Sidibe, Hussein Shadi, Kuti Krisztián és Miterkó Bence sem karcagi színekben folytatja. Helyükre három új játékos érkezett, a támadó Laczkó Milán Kazincbarcikáról, a jobbhátvéd Kovács Dániel Veszprémből, a védekező középpályás Nemanja Nikic pedig Makóról tette át a székhelyét. A szakosztályvezető kiemelte, hogy nem a mennyiségi pótlás a fontos most télen, hanem sokkal inkább olyan minőségi játékosokat szerettek volna igazolni, akik könnyen beilleszthetők a csapatba és tudásukkal erősebbé tehetik azt.

– Örülök, hogy itt vannak, jó teljesítményt nyújtanak az edzéseken, szerencsére hamar beilleszkedtek, de teljesebb képet a tesztmeccsek után kapunk róluk – erről már a csapat edzője, Igor Bogdanovic beszélt. – Január 4-én kezdtük a felkészülést, hetente hat edzéssel, ettől a héttől kezdve viszont öt gyakorlásunk van, illetve egy mérkőzés.

Az első találkozó január 21-én lesz 11 órától a Tiszafüred ellen, a második pedig 25-én a Hajdúszoboszlóval szemben 17 órától. Ezt követően a DEAC együttesével csapnak össze a karcagiak január 28-án, február 1-jén pedig a Balmazújvárossal mérkőznek meg. A február 4-i főpróbán két meccs is vár majd a Karcagra, a keret egyik része a Hajdúböszörménnyel játszik, a másik pedig a DVSC második együttesével. Igor Bogdanovic kiemelte, fontos, hogy az összes találkozót – a balmazújvárosi kivételével – idegenben játsszák, hiszen a tavaszi szezon első két meccsén a Sényő és a Putnok ellen is vendégként szerepelnek majd, így a felkészülés során erre a két találkozóra hangolnak főleg.

A vezetőedző elmondása szerint sokkal könnyebb helyzetben van, hiszen az elmúlt félév alatt megismerte a keretet, illetve játékosai is tudják már, hogy mit vár el tőlük. Úgy gondolja, ebből sokkal könnyebben lehet majd építkezni, és az őszi szezon alatt is rengeteget tanultak egymásról.

– Alapvetően úgy érkeztem a csapathoz, hogy két felállási formát favorizáltam, a 3-5-2-t és a 4-2-3-1-et – tért ki a szakmai dolgokra Bogdanovic. – Az elején három védővel próbálkoztunk, de kicsit döcögött a csapat, a védekezésünk sem volt teljesen stabil, például a Körösladány (5–2) és a BVSC (5–0) ellen is öt gólt kaptunk, amivel nem voltam elégedett.

Ezt követően átálltunk a négyvédős rendszerre, amivel sokkal biztosabb lett a védekezésünk, ez pedig jó döntésnek bizonyult utólag, hiszen ez volt az őszi idényünk fordulópontja

.

– emelte ki a vezetőedző.

– Hét mérkőzésen is 1–0-ra tudtuk nyerni, szóval az eredményességre nem lehet panaszunk, ugyanakkor szeretnénk a helyzetkihasználáson javítani a tavaszi szezonra, mert például a Tiszafüred elleni félévzáró találkozón is rengeteg lehetőséget elrontottunk, és ha azt a meccset sikerült volna megnyernünk, most a dobogón is lehetnénk.

A védekezésre is nagyobb hangsúlyt fektetne az edző, hiszen redukálná a kapott gólok számát az őszhöz képest, és ahogy hangsúlyozta, elsősorban a védelem fejjátékán kellene javítani. Ettől függetlenül nincsenek nagy gondok a csapat háza táján, hiszen a hatodik helyezés – újoncként – önmagáért beszél, viszont úgy gondolja Bogdanovic, hogy még van annyi minőség a csapatban, hogy a jelenleginél is jobb legyen a tavaszi idényben.