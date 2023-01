Nagy álmokat dédelget az idei vízilabda bajnokságban az Invictus együttese, céljuk az első osztályú tagság kivívása. Az őszi szezon eredményeinek ismeretében azonban nem lesz könnyű dolguk, hiszen a Debrecen újbóli legyőzésén túl riválisuknak legalább még egyszer botlania kell a folytatásban.

Vízilabda Kis Gábor, az Invictus vezetőedzője kérdésünkre elmondta, hogy összességében elégedett csapata őszi szezonban mutatott teljesítményével, az YBL elleni játék és eredmény kivételével.

– Sokat fejlődtünk az ősszel lejátszott mérkőzések folyamán, sikerült kialakítanunk egy olyan játékot, amelyre lehet építeni a jövőben. Ennek csúcspontja legfőbb riválisunk, a Debrecen legyőzése volt, ráadásul idegenben értük el a sikert. Ezért is érthetetlen, hogy mi történt a csapattal a következő, YBL elleni hazai mérkőzésen. Az Angyalföldi Sportiskolával szembeni fiaskó más lapra tartozik, a fővárosiak ebben a mezőnyben komoly erőt képviselnek, itt a találkozón lőtt hat gólunk szorul némi magyarázatra.

– Hogyan sikerült ez a rövid felkészülés a tavaszi folytatásra?

– Viszonylag hosszú karácsonyi szünetet kaptak a játékosok. Erre szükségük is volt, hiszen az edzéseken nagy koncentrációt kérek, ami rendkívül megterhelő és fárasztó. A mögöttünk álló bő két hétben betegségek és sérülések nehezítették a dolgunkat, ennek következtében több alkalommal kapus sem állt rendelkezésünkre az edzéseken. Ennek ellenére mindent elkövetünk majd, hogy versenyben maradjunk az elsőségért.

– Vagyis addig ütik a vasat, amíg meleg...

– Természetesen tudjuk, hogy csak akkor van esély, ha a Debrecen további pontokat veszít. Éppen ezért nekünk úgy kell játszani, hogy ha ez megtörténik, készen álljunk a helycserére. A keret változatlan, úgy érzem, a játékosok készen állnak a feladatra. Székesfehérváron kezdünk szombaton, ahol csak a győzelem elfogadható eredmény.Mohi Zoltán is úgy gondolja, hogy alapvetően a tervek szerint haladnak, bár szerinte az ASI elleni vereség sem volt benne a pakliban. A szakosztályvezető elmondása szerint álláspontjuk ennek ellenére nem változott, továbbra is az első osztályú tagság a cél. A már korábban megfogalmazott terveket – miszerint a sportág népszerűsítése a régióban, toborzás, a szakmai munkába egyre nagyobb területek bevonása – próbálják a jövőben is egyre több tartalommal megtölteni.