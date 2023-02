Visszatekintve az elmúlt bajnoki szezonra, a Szolnok a Tiszaligetben 11–11-re végzett a BVSC-vel, ám a Szőnyi úton 13–5-re már Kovács Gergőék diadalmaskodtak.

A felek mostani alapszakaszbeli első meccsét a Dózsa 9–8-ra nyerte meg, és mint az eredményből is kiderül szoros meccset vívtak felek. Tulajdonképpen a harmadik negyed közepéig fej-fej mellett haladt a két rivális, ám 6–6-os állást követően Schmölcz Normanék egy 3–0-s rohanással elhúztak, és fővárosiaknak már csak szépítésre futotta az erejükből.

Hazai medencében két meccsen kapott ki a BVSC, méghozzá a Fraditól 14–9-re, míg az OSC-től 20–12-re, valamint nem kalkulálták bele a Miskolccal szembeni (10–10) pontvesztést. Azt hallani, hogy a vasutasok továbbra sem tettek le a négy közé jutásról, de ehhez jelenleg elég messzire, nyolc pont távolságra, csupán a hetedik helyen állnak.

– Tisztában vagyunk vele, hogy egy kemény, végletekig kiélezett összecsapás ránk a BVSC uszodájában – mondta lapunknak a harmadik helyen tanyázó szolnoki alakulat edzője, Hangay Zoltán. – Tudjuk, hogy az Eger után ez is egy hatpontos mérkőzés lesz, ha győzünk megugrunk tőlük 12 ponttal, ám ha ők nyernek hat pontra közelíthetnek meg bennünket. Jó csapatról van szó, legutóbb három negyeden át pariban voltak a Fradival is. Biztos vagyok benne, hogy úgy fognak vízbe szállni, hogy utolsó esélyük a felzárkózásra. Ami jó hír, hogy csapatkapitányunkra, a napokban betegséggel bajlódó, Jansik Dávidra is számíthatunk. Felkészültünk belőlük, de csak fegyelmezett, koncentrált játékkal győzhetjük le újra a BVSC-t.

A 16. forduló programja:

Szentes–Eger, 18.00, Miskolc–KSI, 19.30, Kaposvár–PVSK, Szeged–Vasas, Budapest Honvéd–Ferencváros, UVSE–OSC Újbuda, BVSC-Zugló–Szolnoki Dózsa, 20.00.

A bajnokság állása:

1. Ferencváros 45 pont, 2. OSC Újbuda 39, 3. Szolnoki Dózsa 34, 4. Vasas 33, 5. Budapest Honvéd 33, 6. Eger 28, 7. BVSC-Zugló 25, 8. Szeged 16, 9. UVSE 13, 10. Kaposvár 13, 12. Pécs 11, 13. Szentes 4, 14. KSI 1 pont.