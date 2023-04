Képzeljék el, amint a 185 centiméter magas Olaj-irányító, Jabril Durham szinte átugorja a 204 centis körmendi Marjan Cakarunt egy lepattanóért.

Pedig így történt a Szolnoki Olaj–Körmend mérkőzés második negyedében, a szolnokiak ugyanis – ez látszott – készek voltak felszaggatni a parkettet a minél jobb teljesítményért a két együttes playoff-negyeddöntőjének harmadik, keddi mérkőzésén.

Mint írtuk, volt is mit feledtetnie a Szolnoknak, az első körös sima hazai győzelmet még simább idegenbeli vereség követte. Így a gyönyörű tavaszi időben szép számban a Tiszaligetbe érkező szurkolók örömmel könyvelhették el, hogy csapatuk az említett negyed végére stabil előnyt épített, agilis játékkal.

Ennek előzménye, hogy összeszedett játékkal, 6–0-ával indított az Olaj. Révész Ádám különösen elemében volt, gyors egymásutánban szerzett pontjai révén meglépett a Szolnok, 21–13. Eztán Rudner, majd Gavin vágott be egy triplát, és máris tíz pontra nőtt a különbség, 29–19.

A Körmend részéről ezúttal elmaradt az átlagon felüli dobóteljesítmény, védekezésben is folyamatos késésben voltak, aminek eredményeként több kulcsjátékosuk – Edwards, Omenaka – neve mellett is sok fault sorakozott, így ők a tervezettnél is többet padoztak. Nem sorakozott viszont egy pont sem annak a Siyani Chambersnek a neve mellett a 46–35-tel végződő első félidőben, aki Körmenden kis túlzással egyedül nyerte meg a találkozót.

Annál több a hazai játékosoké mellett, akik közül többen is nagy kedvvel, hasznosan játszottak. Nem tekerte le a sebességet az Olaj a harmadik negyedben sem, így az utolsót már több mint húszpontos különbséggel kezdhette, 73–52. Sőt, a záró játékrészben is extázisban maradt a csapat –s így a nézők egyaránt. 96–72-es Olaj-győzelem a vége, így a Szolnok 2–1-gyel visszavette a vezetést a két csapat párharcában.