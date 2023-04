Jászárokszállás–Rákóczifalva 0–1 (0–1)

Jászárokszállás, 60 néző

Vezette: Fekete Tibor.

Jászárokszállás: Ungvárszky – Uram, Nagy F., RÉDEI G., Kaszab Á., Kocsis, Rédei Á. (Németh G., 80.), Forgó, Kaszab L., Kónya, Hopka (Major L., 76.). Edző: Kaszab Ádám.

Rákóczifalva: Schumann – Keő, Szakali, Kecskés, Susa, Major P., Szokolai (Kovács V., 76.), Telkes-Tóth, Mihályi (Gáspár Z., 59.), Győr, Kómár. Edző: Ruskó Zsolt.

Gólszerző: Major P. (44.).

Gyenge, alacsony színvonalú mérkőzésen látszódott a hazaiakon a szerdai kupameccs fáradalmai.

Kaszab Ádám: – A mai napon sajnos ennyi volt a csapatban.

Ruskó Zsolt: – Múlt héten a tavasz legjobb játékával szereztünk egy pontot, ma pedig a legrosszabbal hármat.

Tudósított: Kiss Jenő

Jánoshida–Szajol 1–2 (0–1)

Jánoshida, 80 néző.

Vezette: Skultéti Csaba.

Jánoshida: Hegedűs M. – Nagy K., Pataki Á., Tóth B., Szedlák, Vatai, Zombori, Fekete G., Thallmayer (Angyal, 53.), Dalmadi (Antal G., 59.), Bezzeg B. (Kobela, 53.). Edző: Antal Gábor.

Szajol: Haris – PELLES (Fülöp Á., 59.), POLÓNYI, BEZZEG T., Kiss Zs., Csernus (Donkó, a szünetben), BENEDEK N. (Kávási, 63.), SÁRKÁNY, NÉMETH T. (Szőke J., 63.), Harcsa (Csúri, 87.), VINCZE. Edző: Balogh Pál.

Gólszerzők: Zombori (90.), ill., Németh T. (11.), Benedek (55.).

A vendégcsapat végig mezőnyfölényben játszott, és az összkép alapján teljesen megérdemelten vitte el a három pontot.

Antal Gábor: – Megérdemelt vendégsiker született.

Balogh Pál: – A jó játék győzelemmel párosult, ami nagyon fontos volt a mi esetünkben.

Tudósított: Antal Gábor

Kisújszállás–Tiszaföldvár 1–1 (0–0)

Kisújszállás, 120 néző.

Vezette: Bán János.

Kisújszállás: JAKAB K. – KELEMEN L., Németh G., VÁRADI, Vadász, NÉMETH K., Penti, BALOGH A., Oros, HAJDU ZS. , Csala. Edző: Csillag Sándor.

Tiszaföldvár: Gerhát – BORGULYA, Pápai (Czakó, 84.), PERES, Csúri, HAJDÚ V., Kasik, FEHÉR Zs., Emperger, Kriska, Asztalos (Bódai, 65.). Edző: Molnár Zoltán.

Gólszerzők: Váradi (64.), ill. Borgulya (75.).

Nagy lelkesedéssel vetették magukat a mérkőzésbe a csapatok, annak ellenére hét nap alatt ez volt a harmadik meccsük. A hazai együttes végig egyenlő vetélytársa volt a bajnokesélyesnek, meg is szerezte a vezetést, melyet a vendégek egy szöglet utáni fejessel kiegyenlítettek. Jobb helyzetkihasználással és szerencsével meglepetést is okozhatott volna a Kisújszállás.

Csillag Sándor: – Az első félidőben csaltuk a focit, a másodikban azonban közelebb álltunk a győzelemhez, de nem vagyunk elégedetlenek. Maximális gratuláció a csapatomnak.

Molnár Zoltán: – Az első játékrész kifogástalan teljesítménye után sajnos nem tudtunk előnnyel menni az öltözőbe, a második félidőben teljesítményünk visszaesett, illetve az ellenfél játéka feljavult, melynek végén döntetlen született.

Tudósított: Majláth Antal

Cserkeszőlő–Jászfényszaru 1–1 (0–1)

Cserkeszőlő, 50 néző.

Vezette: Borók Dániel.

Cserkeszőlő: Bencze – Polecsák, Hervay (Nagy K., 78.), LAKATOS J., Benke A., Balázs G. (Gál I., 90+2.), Kardos (Gödő, 52.), Benke P., SZENTESI, VARGA A., Pereczes (ZSOLDOS, 57.). Edző: Papp Zsolt.

Jászfényszaru: Kovács T. – PRÁGA, Kovács B., SZANKU, Baranyi, SÓSS, Péter G. (Donnert, 71.), VASZICSKU, Lakatos M., PETŐ M., Lakatos D. Edző: Kemecsi László.

Gólszerzők: Varga A. (81.), ill. Szanku (21.).

Az első félidőben gyenge színvonalat láthattak a nézők, a másodikban viszont felpörgött a meccs. Jó játék alakult ki, és egy kis szerencsével megnyerhette volna a hazai csapat a vezetést, de a döntetlen is igazságos.

Papp Zsolt: – Langyos első félidőt produkáltunk. A második játékrészben nyújtott teljesítményükért megdicsérem a fiúkat, le a kalappal előttük, az alapján győzelmet érdemeltek volna. Sok sikert a Jászfényszaru csapatának!

Kemecsi László: – Először is szeretnék gratulálni minden játékosomnak! Két fronton is helyt kellett állnunk, szinte ugyanazzal a kerettel két nehéz mérkőzésünk volt a héten. Érződött a fáradtság mindenkin, és ilyenkor természetes egy hiba, ami miatt most nem szereztünk három pontot.

Tudósított: Papp Zsolt

Tószeg–Kunhegyes 1–4 (0–0)

Tószeg, 150 néző.

Vezette: Gönczi Pál.

Tószeg: Szabó B. – Strempel, PONGRÁCZ, Gazdag, Nagy G., Kiss B., Felföldi, Bojtok, Dobos (Szőke G., 85.), Dankovics, Magony (Tóth K., 65.). Edző: Kiss Balázs.

Kunhegyes: CSÍK – Szőke I. (Andusek, 85.), TYUKODI R., TYUKODI A. (Kiss I., 88.), Szabó D. (Rózsa, 74.), Kis A., KOCSIS T., CSÖRÖGI, Fábián B., Balajti (Varga B., a szünetben), Sztojka (Pékó, 83.). Megbízott edző: Tar Tibor.

Gólszerzők: Pongrácz (58.), ill. Tyukodi A. (50.), Kocsis T. (61., 71.), Varga B. (90+4.).

A lelkes hazai csapat nem tudta hozni azt a formát, amelyet szerdán a kupában nyújtott, így a kiesés elől menekülő vendégek három ponttal távoztak.

Kiss Balázs: – A szerdai, szinte tökéletes mérkőzés után ma játszottunk egy katasztrofális. Igaz, hat alapember hiányzott, de ettől függetlenül minőségben gyengék voltunk. Megérdemelt a vendég győzelem.

Tar Tibor: – Szimpatikus csapat ellen értékes három pontot szereztünk.

Tudósított: Kiss Ádám

Kenderes–Kunszentmárton 3–2 (3–2)

Kenderes, 100 néző

Vezette: Kiss Attila.

Kenderes: Nagy J. – Farkas N., SIPOS B., Baktai, TÓTH R., LÓLÉ (Ballók, 89.), NÉMETH F., Lisznyai, Bodó, FEKETE GY., Kolompár. Megbízott edző: Varga Zoltán.

Kunszentmárton: Tóth L. – Pecznik (Kiss G. 79.), Szűcs D., Viszkok (Panyik, 82.), Varga I., Kardos (Kispál, 83.), Légrádi P., Vincze Z., Molnár Zs. (Határ, 78.), Kiri, Szabados. Edző: Sechna Gábor.

Gólszerzők: Lólé (24.), Tóth R. (29.), Sipos B. (43.), ill. Viszkok (5.), Vincze Z. (26.).

Fordulatos, gólgazdag első félidőben kialakult a végeredmény is. A második játékrészben a hazaiaknak voltak nagyobb helyzeteik, összességében megérdemelt kenderesi győzelem született.

Varga Zoltán: – Szimpatikus csapat ellen, korrekt játékvezetéssel elértük a célt, amiért hetek óta edzünk. Bízunk a jó folytatásban. Gratulálok a vendégcsapatnak, további sok sikert nekik!

Tudósított: Ficzere Géza