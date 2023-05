– Úgy érzem, hogy végre lekerült a szomorúsági teher, és végre mindenki élvezi a kosárlabdát. Nyilván egy alsóházi rájátszásbeli mérkőzésen nehéz megtalálni a motivációt, de a fiúk megtalálták – ezt még az előző, sima győzelemmel végződő, Kecskemét elleni találkozó után mondta Szarvas Gábor. A Tisza-partiak szakvezetőjének szavai visszaadják, amit csapata a pályán nyújtott kedden, a KTE-vel vívott helyosztós párviadal harmadik mérkőzésén. A szolnokiak céltudatos játékkal nyertek a Bács-Kiskun megyei lila-fehérek ellen. És ami hasonlóan fontos: látszott, élvezik a játékot, ezt helyenként látványos megoldásokkal nyomatékosították. Az együttes aznapi teljesítménye mentes volt a hullámvölgyektől, Szarvas Gábor még azt a luxust is megengedhette magának, hogy kövér játékperceket adjon fiataljainak.

Pedig lehetett volna miért izgulni a találkozó előtt. Auston Barnes, az Olaj amerikai légiósa súlyos térdsérülést szedett össze még a párharc második mérkőzésén, így ő – csatlakozva Pallai Tamáshoz – a szezon hátralévő részében már csak szurkolhat csapattársainak. Kérdéses volt Bojan Szubotics pályára lépése is, ám ő ujjsérülése ellenére vállalta a játékot. Igaz, hasonló gondokkal szembesült a kecskeméti vezetőedző Forray Gábor is, aki nem számíthatott Kucsera Dánielre, Jaka Klobucar pedig a meccs közben dőlt ki.

Ezek miatt biztos, hogy két foghíjas gárda néz szembe pénteken 18 órakor, a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban, a felek negyedik mérkőzésén.

Amelyen ha az Olaj azt az örömjátékot mutatja be, amit három napja a Tiszaligetben, lezárhatja a párharcot. Abban ugyanakkor, hogy a rutinos kecskeméti csapat feltett kézzel futna ki a parkettre, hiba volna reménykedni.

Tudja ezt az Olaj centere, Révész Ádám is, aki szerint legutóbb is azért nyertek, mert energikusan játszottak. – Ez a kulcsa a következő, negyedik mérkőzésnek, és ez lesz a célunk most is. Remélem, le tudjuk zárni a játékot – nyilatkozta a klubhonlapuknak Révész Ádám.

NB I., rájátszás, 5-8. helyért: péntek, Szolnoki Olajbányász–Kecskemét (a párharc állása: 2–1), Sopron KC–DEAC (1–2), 18.00. Harmadik helyért: ZTE KK–Körmend. Döntő: Falco KC–Alba Fehérvár. A felsőházi párharcok május 17-én kezdődnek.