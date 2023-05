Labdarúgás / Galériával 2 órája

Meglepetések fordulója a megye III-ban

Lépéshátrányba került a Berekfürdő a dobogóért vívott harcban, miután kikapott Újszászon, a Tiszasas pedig meccs nélkül gyűjtötte be a három pontot. A két éllovas, a Szentgyörgy és a Besenyszög is győzött, viszont ahhoz, hogy utóbbinak legyen esélye a bajnoki címre a jászságiaknál három meccsből kétszer is botlania kell. Több meglepetés is jutott a hétvégére, ugyanis a hat lejátszott meccsből négyszer a papíron esélytelenebb csapat nyert.

Kovács Levente Kovács Levente

A Nagyiván nem tudta megállítani a zöld mezes szentgyörgyieket Fotó: Pesti József

Cibakháza–Besenyszög 1–5 (0–3) Cibakháza, vezette: Fazekas Mihály. Gólszerzők: Dinók (89.), ill. Hegedűs G. (11.), Virág B. (28., 58., 64. – az elsőt tizenegyesből), Serfőző (32.) Nem okozott meglepetést a Besenyszög, hogy legyőzte a sereghajtó Cibakházát, egyedül talán a gólkülönbség volt kisebb, mint amire számítani lehetett. Virág Benedek háromszor is betalált, így növelte előnyét a góllövőlistán. Újszász–Berekfürdő 2–1 (2–0) Újszász, vezette: Borók József. Gólszerzők: Kanalas M. (21.), Fekete T. (40.), ill. Daróczi (57.). Kiállítva: Vig (40. – Berekfürdő). A forduló egyik meglepetése, hogy a Berekfürdő kikapott Újszászon, ezzel pedig négy pontra nőtt a hátránya a harmadik helyzet képest. A vendégek több mint egy félidőn keresztül emberhátrányban játszottak, igaz, ez idő alatt faragtak a különbségből is. Kengyel–Tiszaszőlős 1–5 (1–1) Kengyel, vezette: Szabó József. Gólszerzők: Osztás (4.), ill. Horváth Zs. (43.), Móda (69.), Hidi (73.), Csortos (80.), Báder (82.). Nagyarányú sikert aratott a Tiszaszőlős Kengyelen, ezzel pedig tapad a tabellán jelenlegi ellenfeléhez. Szolnok Fanatic–Kőtelek 1–3 (1–3) Szolnok, vezette: Arany László. Gólszerzők: Molnár S. (15.), ill. Kónya (21.), Gólya E. (28.), Bagi (29.). Sorozatban negyedik meccsén is nyeretlen maradt a Fanatic, ezúttal a Kőtelek ellen maradt alul az együttes. A szolnokiaknak így már nemcsak előre, hanem maguk mögé is tekinteni kell a tabellán, mivel jelenlegi ellenfelük már csak egy pontra van tőlük. Jászalsószentgyörgy–Nagyiván 3–1 (1–0) Jászalsószentgyörgy, vezette: Halgat János. Gólszerzők: Füleki (26.), Szabó Z. (50., 64.), ill. Fehér F. (55.). Rangadót nyert a Szentgyörgy, ezzel pedig újabb fontos lépést tett a bajnoki cím felé. A jászságiaknak jelenleg négy pont az előnyük a Besenyszöggel szemben három meccsel bajnokság vége előtt, így az aranyérem sorsa a saját kezükben van.

Jászalsószentgyörgy–Nagyiván 3–1 (1–0) Fotók: Pesti József

Jászszentandrás–Bánhalma 2–1 (1–0) Jászapáti, vezette: Szilvási Zoltán. Gólszerzők: Oláh Gy. (9.), Erdő (89.), ill. Tóth B. (86.). A Szentandrás sorozatban második meccsén is pontot tudott szerezni, ezúttal a Bánhalma ellen nyert. A jászságiak így jó úton járnak, hogy szebbé tegyék a szezon végét. Tiszasas–Kétpó 3–0 (Elmaradt) A Kétpó együttese létszámhiány miatt lemondta a találkozót, így a Tiszasas kapta meg a három pontot.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!