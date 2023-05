Négy perc alatt elhúzott három góllal a Dózsa, és úgy tűnt, ez a különbség szimpatikus volt a csapatoknak, mert szinte végig ezt tartották. Ugyan előfordult, hogy a Miskolc feljött két gólra – az első negyed végén 4–2-t mutatott az eredményjelző –, vagy épp a hazaiak négygólosra növelték előnyüket – a nagyszünetben 9–5-re vezettek –, de akkor a másik fél visszaállította a megszokott különbséget.

A Tisza-parti együttes a fordulás után sem tudta jobban leszakítani ellenfelét, amely meg is nyerte a harmadik negyedet. Az utolsó játékrészben kockáztatnia kellett a vendégeknek, hátha így le tudják dolgozni a hátrányukat, ám ez nem jött be. Stefan Oltean a szolnoki támadás közben elindult előre, hátha egy labdaszerzés után megúszhat, ám közben a Miskolc emberhátrányba is került, emiatt túl kevesen maradtak hátul, Pető Attila pedig ki is használta a lehetőséget, és beállította a 14–9-es végeredményt.

A Dózsa, így az 5–6. hely egyikén végez majd a bajnokságban, azonban a másik ágon tart az Eger–BVSC csata, így még nem tudni, melyik csapat lesz az ellenfél abban a párharcban.

SZOLNOKI DÓZSA–PANNERGY-MISKOLCI VLC 14–9 (4–2, 5–3, 2–3, 3–1)

Vízilabda Aréna, 100 néző. Vezette: Vogel G., Tóth I.

SZOLNOK: Józsa – KOVÁCS G. 2, Pásztor 2, Ágh, Vismeg Zs., JANSIK D. 2, Szeghalmi 1. Csere: Vámosi 1, TELEKI 2, SCHMÖLCZ 2, Pető A. 1, Belényesi 1, Cseh M. Edző: Hangay Zoltán.

MISKOLC: Moravcsik – BÖRÖCZKY 2, Krasznai, Nagy N., Tanczer, VÁRKONYI 2, BRKICS 2. Csere: Smitula 1, Oltean 1, Gomes, Molnár G. 1, Stefanidesz, Hok. Edző: Vidumanszky László.

Gól – emberelőnyből: 9/3, ill. 10/5.