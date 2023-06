Csütörtökön véget ért a Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokság II. osztálya, melyet végül a Fire Oil csapata nyert meg, második helyen a Bad Boys végzett, a bronzérmes pedig a Non Stop Vill együttese lett.

A II. osztály végeredménye:

1. Fire Oil, 2. Bad Boys, 3. Non Stop Vill, 4. SRS, 5. Fegyi Brothers, 6. Vörös Ördögök, 7. Népsport, 8. No Name No Game, 9. Vád-Law, 10. Team Zero.

Különdíjasok:

Legjobb kapus: Kormány Péter (Fire Oil)

Legjobb játékos: Csikós Attila (Non Stop Vill)

Gólkirály: Bazsonyi Bence (Fire Oil)